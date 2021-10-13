الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة «التنسيقية» تنجح فى حل مشكلة كشف أسلاك كهربائية بالأميرية

النائبة مارثا محروس
النائبة مارثا محروس

نجحت مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتواصل مع الجهات المختصة لحل شكاوي المواطنين بحي الأميرية بمحافظة القاهرة حول كشف الأسلاك الكهربائية في أحد الشوارع؛ حفاظًا على حياة الأهالي والمواطنين، وذلك بعد تقديم عدة شكاوي من قبل المواطنين حول هذه الأسلاك الكهربائية.

وشاركت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن فى اجتماع أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأحد، بالإسكندرية؛ لمناقشة خطة عمل نواب التنسيقية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ووضع الأجندة التشريعية التي سيعمل نواب التنسيقية على إقرارها وآليات استخدام الأدوات الرقابية للارتقاء بالأداء الرقابي لأعضاء التكتل بمجلس النواب بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بمختلف القطاعات. 

واستمر معسكر نواب التنسيقية بالإسكندرية لمدة 3 أيام تجري المناقشات خلالها في كافة الموضوعات البرلمانية محل اهتمام أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأثناء الزيارة، استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفدًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإثنين، ضمن برنامج زيارة نواب وأعضاء التنسيقية لمحافظة الإسكندرية.

تناول اللقاء عددا من الملفات التي تخص المحافظة، وتمس الاحتياجات اليومية للشارع السكندري، ومنها توفير سكن كريم للمواطنين من خلال المشروعات القومية مثل «بشائر الخير» وإتاحة شواطئ الإسكندرية للجمهور، والاهتمام بذوي الإعاقة، وبدء العام الدراسي.

وتضمن اللقاء نقاشا مفتوحا بين المحافظ ونواب التنسيقية، أكد خلاله أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان ضرورة التكامل والتعاون الدائم بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

كما تطرق اللقاء لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء 6 تلاميذ من إحدى مدارس المحافظة، وهو ما نفاه المحافظ، مؤكدا وجود حالة تدافع بين أولياء الأمور، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المسؤولين عن هذه الواقعة للتحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليهم. وأجرى الوفد جولة داخل مكتبة الإسكندرية تضمت زيارة المتاحف والمعارض.

النائبة مارثا محروس مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجهات المختصة محافظة القاهرة الأميرية شكاوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

عودة الأجواء الباردة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

الأهلى يحسم موقف «استمرار موسيمانى»

خطوات التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة حركة الترقيات الجديدة أكتوبر 2021

بسبب المقعد الأول.. إيداع 3 طلاب المتهمين بقتل زميلهم دار رعاية بكفرالشيخ

شريان جديد.. رئيس «القومية للأنفاق»: التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى نهاية الشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل

إسرائيل توافق على مصادرة أراضي فلسطينية في «الشيخ جراح»

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية التصدى لحرب إسرائيل على المقدسات المسيحية والإسلامية