نائبة «التنسيقية» تنجح فى حل مشكلة كشف أسلاك كهربائية بالأميرية

نجحت مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتواصل مع الجهات المختصة لحل شكاوي المواطنين بحي الأميرية بمحافظة القاهرة حول كشف الأسلاك الكهربائية في أحد الشوارع؛ حفاظًا على حياة الأهالي والمواطنين، وذلك بعد تقديم عدة شكاوي من قبل المواطنين حول هذه الأسلاك الكهربائية.

وشاركت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن فى اجتماع أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأحد، بالإسكندرية؛ لمناقشة خطة عمل نواب التنسيقية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ووضع الأجندة التشريعية التي سيعمل نواب التنسيقية على إقرارها وآليات استخدام الأدوات الرقابية للارتقاء بالأداء الرقابي لأعضاء التكتل بمجلس النواب بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بمختلف القطاعات.

واستمر معسكر نواب التنسيقية بالإسكندرية لمدة 3 أيام تجري المناقشات خلالها في كافة الموضوعات البرلمانية محل اهتمام أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأثناء الزيارة، استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفدًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإثنين، ضمن برنامج زيارة نواب وأعضاء التنسيقية لمحافظة الإسكندرية.

تناول اللقاء عددا من الملفات التي تخص المحافظة، وتمس الاحتياجات اليومية للشارع السكندري، ومنها توفير سكن كريم للمواطنين من خلال المشروعات القومية مثل «بشائر الخير» وإتاحة شواطئ الإسكندرية للجمهور، والاهتمام بذوي الإعاقة، وبدء العام الدراسي.

وتضمن اللقاء نقاشا مفتوحا بين المحافظ ونواب التنسيقية، أكد خلاله أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان ضرورة التكامل والتعاون الدائم بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

كما تطرق اللقاء لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء 6 تلاميذ من إحدى مدارس المحافظة، وهو ما نفاه المحافظ، مؤكدا وجود حالة تدافع بين أولياء الأمور، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المسؤولين عن هذه الواقعة للتحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليهم. وأجرى الوفد جولة داخل مكتبة الإسكندرية تضمت زيارة المتاحف والمعارض.