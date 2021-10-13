«القابضة للصوامع»: حوكمة منظومة القمح توفر نحو 3 مليارات جنيه خلال الموسم

أكد اللواء الدكتور محمد أبو الرجال مستشار المشروعات الاستراتيجية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن حوكمة منظومة القمح من شأنها أن توفر من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه في الموسم الخاص بتوريد القمح، خاصة مع تحديد درجة نظافة القمح المورد بدقه شديدة.

وقال أبو الرجال خلال جولة تفقدية لصوامع بنها بمحافظة القليوبية إن عملية فحص القمح المحلي قبل التوريد خلال الموسم كانت تستهدف تحديد درجة نظافته، وكانت تتم يدويا وتحدد بعدد القيراط، وكان من الوارد أن يحدث خطأ غير مقصود ينتج عنه تسليم قمح بدرجة نظافة أقل مما تم تسجيله.

وأضاف: "تم التقدم بدراسة إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لإدخال فحص الأقماح قبل التوريد ضمن الحوكمة، في إطار الشفافية، وأنه جارٍ استيراد جهاز من أحدث الأجهزة، ليحدد درجة نظافة القمح بمجرد وضع عينة القمح بداخله، دون تدخل العنصر البشري، ليتكامل هذا الإجراء مع منظومة تداول ومراقبة الأقماح إلكترونيا قبل بدء موسم القمح الجديد".

وأوضح أن وزارة التموين لديها أجهزة قياس درجة نظافة العينة، ولكنها لا تعطي نتيجتها أتوماتيكيا، وتحتاج إلى تدخل العنصر البشري لاحتساب درجة نظافة العينة يدويًا، عكس الجهاز الجديد الذي يقوم باحتساب درجة نظافة العينة إلكترونيا.

ولفت إلى إجراء مناقشات مع الشركة الموردة للجهاز القديم الخاص بتحديد درجة نظافة عينة القمح، لإجراء عليه تعديل إلكتروني يمكنه من العمل بشكل مماثل الجهاز الحديث، وذلك في إطار إعادة استغلال الأصول الموجودة وتشغيلها بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية".

وقال مستشار المشروعات الاستراتيجية بالقابضة للصوامع: "بعد تجربة الجهاز جيدا والتأكد من إمكانياته سيتم تعميمه على نقاط استلام القمح المحلي"، لافتا إلى أن هذا الجهاز لا يغني عن دور لجنة استلام القمح، التي ستكون مسؤولة عن تشغيل الجهاز الجديد والذي يعد أداة لمساعدة اللجنة.

وأضاف: "في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي يتم تطبيق منظومة ميكنة جميع النقاط التخزينية بالكامل والتي تشمل الصوامع وصوامع الموانئ والصوامع الحقلية والهناجر إضافة إلى المطاحن الحكومية ومطاحن القطاع الخاص".

وأوضح أنه من المستهدف ميكنة 22 صومعة في المرحلة الأولي من تطبيق التكنولوجيا الحديثة للصوامع بهدف تطوير قطاع الصوامع والنقاط التخزينية الأخرى، في إطار خطة وزارة التموين لرقمنه جميع الجهات والأجهزة التابعة لها.