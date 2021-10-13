الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القابضة للصوامع»: حوكمة منظومة القمح توفر نحو 3 مليارات جنيه خلال الموسم

الصوامع
الصوامع

أكد اللواء الدكتور محمد أبو الرجال مستشار المشروعات الاستراتيجية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن حوكمة منظومة القمح من شأنها أن توفر من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه في الموسم الخاص بتوريد القمح، خاصة مع تحديد درجة نظافة القمح المورد بدقه شديدة.

وقال أبو الرجال خلال جولة تفقدية لصوامع بنها بمحافظة القليوبية إن عملية فحص القمح المحلي قبل التوريد خلال الموسم كانت تستهدف تحديد درجة نظافته، وكانت تتم يدويا وتحدد بعدد القيراط، وكان من الوارد أن يحدث خطأ غير مقصود ينتج عنه تسليم قمح بدرجة نظافة أقل مما تم تسجيله.

وأضاف: "تم التقدم بدراسة إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لإدخال فحص الأقماح قبل التوريد ضمن الحوكمة، في إطار الشفافية، وأنه جارٍ استيراد جهاز من أحدث الأجهزة، ليحدد درجة نظافة القمح بمجرد وضع عينة القمح بداخله، دون تدخل العنصر البشري، ليتكامل هذا الإجراء مع منظومة تداول ومراقبة الأقماح إلكترونيا قبل بدء موسم القمح الجديد".

وأوضح أن وزارة التموين لديها أجهزة قياس درجة نظافة العينة، ولكنها لا تعطي نتيجتها أتوماتيكيا، وتحتاج إلى تدخل العنصر البشري لاحتساب درجة نظافة العينة يدويًا، عكس الجهاز الجديد الذي يقوم باحتساب درجة نظافة العينة إلكترونيا.

ولفت إلى إجراء مناقشات مع الشركة الموردة للجهاز القديم الخاص بتحديد درجة نظافة عينة القمح، لإجراء عليه تعديل إلكتروني يمكنه من العمل بشكل مماثل الجهاز الحديث، وذلك في إطار إعادة استغلال الأصول الموجودة وتشغيلها بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية".

وقال مستشار المشروعات الاستراتيجية بالقابضة للصوامع: "بعد تجربة الجهاز جيدا والتأكد من إمكانياته سيتم تعميمه على نقاط استلام القمح المحلي"، لافتا إلى أن هذا الجهاز لا يغني عن دور لجنة استلام القمح، التي ستكون مسؤولة عن تشغيل الجهاز الجديد والذي يعد أداة لمساعدة اللجنة.

وأضاف: "في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي يتم تطبيق منظومة ميكنة جميع النقاط التخزينية بالكامل والتي تشمل الصوامع وصوامع الموانئ والصوامع الحقلية والهناجر إضافة إلى المطاحن الحكومية ومطاحن القطاع الخاص".

وأوضح أنه من المستهدف ميكنة 22 صومعة في المرحلة الأولي من تطبيق التكنولوجيا الحديثة للصوامع بهدف تطوير قطاع الصوامع والنقاط التخزينية الأخرى، في إطار خطة وزارة التموين لرقمنه جميع الجهات والأجهزة التابعة لها.

وزارة التموين وزير التموين شركة يحدث فتة فاعلية استراتيجية محمد الدولة دراسة في الموسم حديد سليم وزير التموي الحد القطاع الخاص التجارة الداخلية التحول الرقمي منظومة قطاع الخاص رجال علي المصيلحي مساعدة وزير التموين والتجارة الداخلية المر موسم القمح الشركة القابضة استلام القمح الاستراتيجي العنصر البشري 3 مليار جنيه المشروعات الاستراتيجية وزارة التموي الرقمي الموج جميع التموين والتجارة الداخلية الـ الخاص الحوكمة الاستراتيجية التحول توجه حديث مساع خاص مستهدف لتحول الرقمى ة الداخلية توجه الدولة بالقابضة ودة لمساعدة شأن الص وكانت وجودة داخلية لموسم والتجار لاستراتيجية لدكتور علي المصيلحي الدكتور علي المصيلحي النقاط وزير التموين والتجارة تطبيق منظومة القمح المحلي الكامل الكفاءة لها وتشغيل والصوامع الداخل هذا شديدة والتي الأ كيا التموين والتجارة المستهدف مليار جنيه مسؤولة المشروع التحول الرقم المشروعات

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