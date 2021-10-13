الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

أبو دراع لـ«الدستور»: لم أقصد تحدى بيج رامى وأتناول 7 وجبات يوميًا (فيديو)

أبو دراع
أبو دراع

حالة من الجدل أثارها محمد عبدالقادر الشهير بـ"أبو دراع" والذي يعيش في منطقة ناهيا ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، أثارت صورته الغريبة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا بسبب ذراعيه والتي تظهر بحجم غريب وغير طبيعي، حيث وصل قطر الذراع الواحد 70 سنتيمترًا، وذلك بعد 6 سنوات من التمرينات وحقن ذراعيه بالهرمونات لتظهر ذراعه بذلك الشكل الغريب.

أبو دراع

التقى "الدستور" بـ محمد عبدالقادر الشهير بـ"أبو دراع" في بث مباشر قال خلاله، إنه بدأ تمرينات على ذراعيه منذ قرابة الـ6 سنوات وبدأ بتمرين نفسه في إحدى صالات الألعاب الرياضية الموجود بالمنطقة وبعد عامين من التمرين قرر حقن نفسه بالهرمونات ليضخم حجم ذراعيه: "أنا قررت آخد حقن هرمونات علشان افتح باب رزق ليا". 

وأضاف أنه يمتلك مكتبًا للحراسات الخاصة وصالة جيم ويستعد لافتتاح صالة أخرى بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة.

أبو دراع

وأوضح أنه ينفق الكثير على ذراعيه لتكونا بتلك الضخامة ويأكل في اليوم الواحد قرابة الـ7 وجبات إلى جانب تخصيص ساعة واحدة في اليوم للتمرين ورفع الأثقال، قائلًا: "أنا إنسان طبيعي جدًا بأكل زي أي شاب وبلعب حديد زي أي شاب"، لافتًا إلى أنه يتابع بانتظام مع دكتور لأخذ الهرمونات لعدم حدوث أي تلف في ذراعيه إلى جانب تناول الهرمونات ذات جودة عالية لذلك يكلفه الأمر الكثير من المال.

وتابع أنه لم يقصد تحدي بيج رامي في القوة، لكن التحدي في ضخامة حجم ذراعيه: "أنا واخد أكبر دراع في مصر وبتقارن مع كذا حد في العالم".

واختتم حديثه ناصحًا الشباب بعدم أخذ  أي هرمونات إلا بعد استشارة الطبيب وعدم أخذ الهرمونات المنتشرة في الأسواق بسبب عدم جودتها وسيؤدي ذلك لمضاعفات كثيرة تصل للوفاة.

 

أبو دراع محافظة الجيزة مواقع التواصل الاجتماعي ذراعيه الهرمونات

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