«إفريقية النواب»: فوز مصر بمقعد في اتحاد البرلمانات الأفريقية يؤكد الدعم لسياسات السيسي

وجه د. شريف الجبلى، رئيس الوفد البرلماني المصري، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المشارك فى اجتماعات اتحاد البرلمانات الأفريقية المنعقدة، حاليًا، بجيبوتي الشكر والتقدير لجميع القيادات والبرلمانيين الأفارقة على دعمهم الكبير لجهود الوفد البرلماني المصري فى ترشيح النائبة رشا أبو شقرة على منصب نائب رئيس لجنة شؤون المرأة بالبرلمان الأفريقى.

وقال الجبلي، فى تصريح على هامش اجتماعات البرلمانات الافريقية إن الوفد البرلمانى المصرى ممثلاً شخصى كرئيس للجنة الشئون الافريقية ومعى النائب عمرو هندي وكيل اللجنة والنائبة رشا أبوشقرة وجدنا كل الدعم والمساندة لمصر ولذلك فازت النائبة رشا أبو شقرة بهذا المنصب باكتساح معرباً عن سعادته الكبيرة بما شاهده من دعم وتأييد كبيرين من قيادات وأعضاء اتحاد البرلمانات الافريقية لمصر ولسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا التى تهم دول القارة السمراء

وأكد رئيس الوفد البرلماني المصري أن جهود الوفد المصرى منذ وصوله إلى جيبوتي ولقاءاته المكثفة مع مختلف الوفود الافريقية، أسفرت عن حصول النائبة رشا أبو شقرة على 11 صوتاً من 15 صوتاً، لافتًا إلى أهمية هذا الفوز الكبير والذى يؤكد ثقة البرلماييين الافارقة فى مصر ومجلس النواب المصري.

وفازت رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي.

وأجرت اليوم لجنة المرأة بالإتحاد البرلماني الإفريقي انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين قادمين، وترشحت النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على منصب نائب الرئيس .

وحققت أبو شقرة الفوز بعدد ٨٠٪؜ من الأصوات مقابل ٢٠٪؜ لنائبة مالي، بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.