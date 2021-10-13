الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

سفير بورندي بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتدال

المحرصاوي
المحرصاوي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب الوافدين الدارسين في جامعة الأزهر من مختلف دول العالم. 


وقال رئيس الجامعة خلال استقباله شيخ راشد ملاشي نيراغيرا، سفير جمهورية بورندي بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، إن شيخ الأزهر يؤكد دائمًا على دعمه الكامل للوافدين؛ كونهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، إضافة إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع الدول الشقيقة في قارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن الوافدين يحظون برعاية كريمة في التعليم، والسكن، إضافة إلى توفير تذكرة سفر كل عامين للطالب، بجانب رعايات أخرى ثقافية وفنية ورياضية.


ووعد رئيس الجامعة بعقد لقاء يجمع طلاب بورندي الدارسين بالجامعة لتذليل أي عقبات تقابلهم، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والبورندي، خاصة أننا نشرب جميعًا من مياه نهر النيل، وتربطنا معًا علاقات قوية على مر السنين. 


 من جانبه وجه السفير البوروندي شيخ راشد ملاشي نيراغيرا الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً؛ لجهودها في نشر الوسطية والاعتدال في مختلف دول العالم، مطالبًا بزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لطلاب وطالبات بورندي، إضافة إلى زيادة عدد المبعوثين، مؤكدًا أن التعليم الأزهري يتمتع بثقة كبيرة بين مسلمي بورندي والبالغ نسبتهم 30 ٪ من إجمالي عدد السكان.

الدكتور محمد المحرصاوي مؤسسة الأزهر الشريف رئيس جامعة الأزهر الدكتور احمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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