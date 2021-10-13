الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عودة الأجواء الباردة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة

الطقس
الطقس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الخميس تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة  بمقدار 11 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، عبر الصفحة الرسمية على “فيس بوك”: “بعد أن شهدت البلاد يومين من الطقس الحار وصلت درجة الحرارة على القاهرة ٣٤ درجة مئوية وعلى جنوب البلاد ٣٧ درجة، فبداية من الغد يبدأ الانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة”.

وتابعت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٢٥ درجة ثم توالي درجات الحرارة انخفاضها يومي السبت والأحد، ويسود طقس لطيف شمالا نهارا بارد ليلا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد نشاط للرياح في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يقلل الشعور بالحرارة.

الرطوبة

كما تشهد البلاد تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الطرق المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء، منذ ساعات الفجر الاولي وحتى الساعة السابعة صباحاً.

من المتوقع أن تتراوح نسب الرطوبة خلال الـ 72 ساعة القادمة، من 30- 35% صباحاً على القاهرة والوجه البحري وتبلغ 80-88% ليلاً، وعلى السواحل الشمالية تتراوح من 40 -45% نهاراً، من 85-90% ليلاً، بينما تترواح من 20-25% نهاراً و35-40% ليلاً على شمال الصعيد، بينما تبلغ 10- 15% نهاراً و25 -30 % ليلاً على جنوب الصعيد، وفي جنوب سيناء تبلغ 30-35% نهاراً و50 -55% ليلاً.

درجات الحرارة

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة كالآتي:

القاهرة والوجه البحري تبلغ درجة الحرارة الكبري الخميس32 درجة بينما تصل الصغرى لـ 20 درجة، بينما ترتفع الجمعة درجة الحرارة الكبرى إلى 34 درجة واصغري 21 درجة، وتستقر السبت على نفس القيم. 

بينما تبلغ درجة الحرارة الكبرى في شمال الصعيد يوم الخميس 34 درجة مئوية والصغرى 21 درجة، بينما تبلغ درجة الحرارة يوم االجمعة 35 درجة والصغرى 21 درجة، وتسجل درجة الحرارة الكبرى يوم السبت 36 والصغرى 21 درجة.

وفي السواحل الشمالية تبلغ درجة الحرارة الكبرى  يوم الخميس 30درجة والصغرى 22 درجة مئوية، وترتفع الكبري يوم الجمعة إلى 33 درجة والصغرى 22 درجة، لتنخفض درجة الحرارة الكبري يوم السبت إلى 28 درجة وتبقى الصغرى على 22 درجة.

أما في جنوب الصعيد فتسجل درجة الحرارة الكبري يوم الخميس 42 درجة والصغرى 25 درجة، وهي نفس درجات الحرارة ليومي الجمعة والسبت.

حار الطقس نهارا امطار رطوبة شبورة برودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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