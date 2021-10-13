البورصة تربح 1.2 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، فيما تراجع مؤشرًا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 708.425 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 13224 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3598 نقطة.