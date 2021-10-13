الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

هاني رمزي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل مسلسله «القاتل الذي أحبه»

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي في تصريحات خاصة للدستور، إنه منشغل بمسلسله الجديد الذي تعاقد عليه مؤخرًا لصالح إحدى المنصات الشهيرة باسم “القاتل الذي أحبه” وليس “القاتل الذي أحبني”  كما انتشر مؤخرًا من تأليف صلاح عربي ومن إخراج عمرو عابدين. 

وأضاف أن العمل الجديد يشاركه في البطولة الفنانة الكبيرة سهير رمزي في مسلسلها الذي  يجسد عودة لها كما يشارك في بطولة المسلسل كلًا من الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومحمد أبو داوود ولقاء سويدان ورانيا منصور وعدد كبير من النجوم مؤكدا أن المسلسل سيكون علمًا ضخمًا للغاية ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويمثل عودة مميزة للدراما التليفزيونية.

وانتهى رمزي خلال الفترة الماضية من تقديم عرضه المسرحي الجديد “أبو العربي في مهمة مستحيلة” على خشبة مسرح النادي الأدبي الثقافي في جدة والتي قدمها على مدار 4 و5 و6 أكتوبر الماضي.

وتدور مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" حول أبو العربي الشخصية الشهيرة، يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

وطرحت الجهة المنظمة للعرض تذاكر المسرحية للجمهور السعودي على 4 فئات الأولى بمبلغ 800 ريال سعودي لفئة VIP، والثانية بمبلغ 600 ريال سعودي، والثالثة بمبلغ 400 ريال سعودي  والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 200 ريال سعودي.


 

هانى رمزى الفنان هاني رمزي مسلسل صلاح عربي عمرو عابدين إخراج عمرو عابدين

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