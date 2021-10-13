الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

أمين عام «البحوث الإسلامية» يتفقد سير العمل بـ «وعظ بالمنوفية»

الدكتور نظير عيّاد
الدكتور نظير عيّاد

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، صباح اليوم، منطقة وعظ المنوفية لمتابعة منظومة سير العمل بالمحافظة، واطلع خلال جولته بالمنطقة على خطط وعاظ وواعظات المنطقة وتوزيعهم على مراكز المحافظة ولجان الفتوى المنتشرة، و تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لمناطق الوعظ للوقوف على واقع العمل، خاصة ما يتعلق بالخطة اليومية لتواجد الوعاظ بين الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية فيما يتعلق بالقضايا التي تلامس واقعهم.

وأكد الأمين العام خلال الزيارة على أهمية التعاون بين منطقة الوعظ والمؤسسات والهيئات المختلفة داخل المحافظة، مثل الأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والتضامن؛ للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم.

- "عياد": المرحلة القادمة تحتاج للمزيد من الجهود لزيادة الوعي المجتمعي


كما أكد "عيّاد" أيضًا خلال لقائه إدارة منطقة الوعظ على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود التوعوية لزيادة الوعي المجتمعي، مشيدًا بالجهد المقدم حاليًا ومطالبًا بمزيد من تفعيل دورهم في التلاحم مع المواطنين والتواصل مع الشباب من خلال الانتشار في مدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أهمية الشعور بالمسؤولية والتأهيل العلمي المستمر ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.

من ناحية أخرى، أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن أسماء الحركة التكميلية من المبتعثين للعام الحالي 2021-2022 والبالغ عددهم 53 مرشحًا في تخصصات شرعية وثقافية.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر بدء الدورة التدريبية للمرشحين في الحركة التكميلية بدءًا من يوم السبت القادم وحتى يوم الخميس 21 أكتوبر، كما أنه سيتم إتاحة الحصول على هذه الدورة للمتخلفين من الدورة السابقة.


وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور، أن الدورة التدريبية التي نظمها المجمع الأسبوع الماضي بالتعاون مع أكاديمية الأزهر برئاسة الدكتور حسن الصغير، تلقى فيها الحضور من المرشحين للابتعاث برنامجًا تأهيليًا مكثفًا في جوانب علمية وتثقيفية متنوعة بمشاركة أساتذة وخبراء متخصصين.
كما طالبت الأمانة العامة للبعوث بالمجمع من تخلف عن الدورة السابقة ضرورة حضور الدورة التدريبية القادمة، خاصة وأن عدم حضور هذه الدورة قد يحول دون سفر المبعوث وإنهاء إجراءاته.
ويمكن للمرشحين التعرف على أسماءهم من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الآتي:
https://www.azhar.eg/query?fid=151

مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عي اد منطقة وعظ المنوفية الامين العام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

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وائل لطفي

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