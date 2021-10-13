الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تبدأ تعديل تركيب بعض القطارات على الخطوط

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وخاصة قطاع الوحدات المتحركة، والعمل على راحة جمهور الركاب، فقد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط.

 وأوضحت الهيئة أنها بدأت اليوم بتعديل تركيب قطار 450 ركاب دمنهور / طنطا بعدد 6 عربات (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي، أما خط القاهرة /بورسعيد، وبورسعيد / الإسكندرية والعكس، تم تعديل تركيب قطار945 سياحي القاهرة / بورسعيد، بعدد 8 عربات (تحيا مصر)، بالإضافة لعدد 3 عربات ثانية مكيفة بنفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار590/591 سياحي بورسعيد / الإسكندرية بعدد 8 عربات (تحيا مصر)، بالإضافة لعدد 3 عربات ثانية مكيفة بنفس جدوله الحالي.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية:

قطار 1 روسي يغادر من القاهرة الساعة 3:00 صباحا

قطار  163 روسي يغادر من القاهرة 4:00 صباحا

قطار 903 مكيف يغادر القاهرة 6:00 صباحا

قطار 905 VIP يغادر من القاهرة 8:00 صباحا

قطار 901 مكيف يغادر من القاهرة 8:10 صباحا

قطار 1009 روسي يغادر من القاهرة 8:25 صباحا

قطار 1109 مكيف + مميز يغادر من القاهرة 8:35 صباحا

قطار 911 مكيف يغادر من القاهرة 10:00 صباحا

قطار 89 مكيف اسباني يغادر من القاهرة 11:15 صباحا

قطار 913 مكيف اسباني يغادر من القاهرة 12:30 صباحا

قطار 1203 روسي يغادر من القاهرة 1:25 ظهرا

قطار 917 VIP يغادر من القاهرة 2:00 ظهرا

قطار 21 مميز يغادر من القاهرة 3:10 عصرا

قطار 921 VIP يغادر من القاهرة 4:10 بعد العصر

قطار 23 روسي يغادر من القاهرة 5:20 مساء

قطار 923 مكيف يغادر من القاهرة 6:00 المغرب

قطار 157 روسي يغادر من القاهرة 7:20 صباحا

قطار 931 مكيف يغادر من القاهرة 8:15 مساء

قطار 935 VIP يغادر من القاهرة 10:30 مساء

تحيا مصر اليوم تعديل مواعيد ٤ قطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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