الأسباب والأعراض.. كل ما تريد معرفته عن التهاب السحايا

التهاب السحايا هو التهاب في الأغشية التي تسمي بنفس الاسم والسحايا هي الأغشية الثلاثة التي تغطي الدماغ و النخاع الشوكي، ويحدث التهاب السحايا عندما يصاب السائل المحيط بالسحايا بالعدوى ونعرض لكم فيما يلي كل ما يخص مرض التهاب السحايا.

أسباب التهاب السحايا

السبب في الإصابة بالتهاب السحايا هو العدوي الفيروسية الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا، تليها الالتهابات البكتيرية ونادرًا العدوى الفطرية والطفيلية نظرًا لأن الالتهابات البكتيرية يمكن أن تكون مهددة للحياة ، فإن تحديد السبب أمر ضروري وفقا لموقع mayo clinic

و قد تشمل الأسباب الأخرى:

السرطان

التهيج كيميائي

الفطريات

حساسية المخدرات

كما أن بعض الالتهابات السحائية يمكن أن تنتقل عن طريق السعال أو العطس أو الاتصال الوثيق

أعراض التهاب السحايا؟

يشمل التهاب السحايا علي عدة أنواع منها البكتيري والفيروسي والفكري وبعض الأحيان تكون أعراض التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري متشابهة في البداية، لكن تكون أعراض التهاب السحايا الجرثومي أكثر حدة، وتختلف الأعراض أيضًا حسب عمرك.

التهاب السحايا الفيروسي

أعراض التهاب السحايا الفيروسي

قد يُسبب التهاب السحايا الفيروسي عند الرضع:

قلة الشهية

التهيج

النعاس

الخمول

حمى

ويُسبب التهاب السحايا الفيروسي لدي البالغين ما يلي:

الصداع

حمى

تصلب الرقبة

النوبات

الحساسية للضوء الساطع

النعاس

الخمول

الغثيان والقيء

قلة الشهية

التهاب السحايا الجرثومي

أعراض التهاب السحايا الجرثومي

تظهر أعراض التهاب السحايا الجرثومي فجأة و تشمل:

تغير الحالة العقلية

غثيان

التقيؤ

حساسية للضوء

التهيج

صداع الراس

حمى

قشعريرة

تصلب الرقبة

مناطق أرجوانية من الجلد تشبه الكدمات

النعاس

الخمول

اطلب عناية طبية فورية إذالاحظت هذه الأعراض، حيث يمكن أن يكون التهاب السحايا الجرثومي والفيروسي مميتًا، ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالتهاب السحايا الجرثومي أو الفيروسي وسيحتاج الطبيب لإجراء اختبارات لتحديد النوع الذي لديك.

التهاب السحايا الفطري

أعراض التهاب السحايا الفطري

تشبه الأنواع الأخرى من هذه العدوى وتشمل علي :

غثيان

التقيؤ

حساسية للضوء

حمى

صداع الراس

الارتباك أو الارتباك



لكل نوع من أنواع التهاب السحايا بعض الأعراض المميزة.

ونلاحظ أن الطفح الجلدي في التهاب السحايا واحد من العلامات المتأخرة الناتجة البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا حبي تتكاثر البكتيريا من عدوى التهاب السحايا بالمكورات السحائية في دمك وتستهداف الخلايا حول الشعيرات الدموية مما يؤدي إلي تلف الشعيرات الدموية وتسربات دم خفيفة تظهر كطفح جلدي وردي أو أحمر أو أرجواني باهت.

عوامل الخطر



تتضمن عوامل خطر الإصابة بالتهاب السحايا ما يلي:

تخطي التطعيمات: تزداد المخاطر بالنسبة لأي شخص لم يكمل جدول التطعيمات الموصى به في مرحلة الطفولة أو البالغين.

السن: تحدث معظم حالات التهاب السحايا الفيروسي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

ضعف الجهاز المناعي: أو الإيدز، وإدمان الكحول، والسكري، واستخدام الأدوية المثبطة للمناعة، وعوامل أخرى تؤثر على جهاز المناعة لديك تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا، ويؤدي استئصال الطحال أيضًا إلى زيادة مخاطر إصابتك ، ويجب على أي شخص ليس لديه طحال أن يحصل على التطعيم لتقليل هذا الخطر.



مضاعفات التهاب السحايا

يمكن أن تكون مضاعفات التهاب السحايا شديدة و كلما طالت مدة إصابتك أنت أو طفلك بالمرض دون علاج ، زاد خطر الإصابة بالأضرار العصبية الدائمة مثل :

فقدان السمع

صعوبة في الذاكرة

صعوبات التعلم

تلف في الدماغ

مشاكل المشي

الفشل كلوي

صدمة

ومع العلاج الفوري يمكن حتى للأشخاص المصابين بالتهاب السحايا الشديد أن يتعافوا جيدًا.

الوقاية من الإصابة بالتهاب السحايا



تنتشر البكتيريا أو الفيروسات الشائعة التي يمكن أن تسبب التهاب السحايا من خلال السعال أو العطس أو التقبيل أو مشاركة أدوات الأكل أو فرشاة الأسنان أو السجائر.

وبالتالي تساعد هذه الخطوات في الوقاية من التهاب السحايا:

- غسل اليدين بعناية يساعد على منع انتشار الجراثيم.

- الحفاظ على جهاز المناعة لديك عن طريق الحصول على قسط كافٍ من الراحة وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي مع الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.



- غطي فمك عندما تحتاج إلى السعال أو العطس.

- إذا كنت حاملاً أعتني بالطعام وقللي من خطر الإصابة بداء الليستريات عن طريق طهي اللحوم ، بما في ذلك النقانق واللحوم الباردة ، إلى 165 درجة فهرنهايت و تجنب الأجبان المصنوعة من الحليب غير المبستر.

- تناول التطعيمات الخاصة بالتهاب السحايا.