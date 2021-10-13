اليوم.. محاكمة ربة منزل بتهمة عرض طفلتها للبيع فى قصر النيل

تستكمل الدائرة العاشرة جنوب برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة ربة منزل عرضت طفلتها للبيع في قصر النيل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمة "سارة . ع" بأن تعاملت مع المجني عليها الطفلة مجهولة الاسم حال كونها من أصول المجني عليها بعرضها للبيع، مستغلة حداثة سنها بقصد استغلالها في تحقيق ربح مادي علي النحو المبين بالتحقيقات.



واضاف أمر الإحالة أن المتهمة عرضت حياة المجني عليها الطفلة "مجهولة الاسم" للخطر بارتكابها الجريمة محل الاتهام السابق بتخليها عنها وحرمانها دون مسوغ قانوني من رؤية والديها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة أنشأت واستخدمت حسابا خاصا على تطبيقات واتس آب وفيسبوك وفيسبوك ماسنجر المستخدمة على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.



الشاهد الأول خالد نبيل حسين عبد المجيد، 35سنة- رائد شرطة- بالنشاط الداخلي بالإدارة العامة لحماية الآداب.

يشهد بورود معلومة إليه أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهمة بعرض كريمتها الرضيعة للبيع مقابل مبلغ من المال عبر حساب مسمى "jaklean malek" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فراسلها عبر أحد مصادره السرية على هاتفها الجوال من خلال تطبيق "واتس آب" و"فيسبوك ماسنجر" منتحلا صفة مشتر للطفلة واتفقا على مكان للتقابل لإتمام عملية البيع مقابل مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وما أن وصل حتى ضبطها وبصحبتها طفلتها الرضيعة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه تحرياته أقرت بصحتها وأنها والدة الطفلة المضبوطة رفقتها.

وأضافت أنها صاحبة الحساب المستخدم في الاتفاق علی بیع كريمتها، وقدمت له هاتفها الجوال وأطلعته على محادثات عبر تطبيقي واتس آب وفيس بوك ماسنجر تضمنت الاتفاق على بيع الطفلة وقام بطباعتها .



الشاهد الثاني شريف محمد سعد الدين اليمني- 45 سنة عقيد شرطة- ورئيس قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارة الهجرة غير الشرعية.

يشهد بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ما شهد به الأول وأضاف أن قصد المتهمة من ارتكاب الواقعة بيع كريمتها الرضيعة مقابل مبلغ من المال .

ملاحظات النيابة العامة ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية المستخلصة الطفلة المضبوطة اشتركت في أحد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهمة.

ثبت بالاطلاع على الصور الضوئية المطبوعة من هاتف المتهمة بواسطة الشاهد الأول وجود محادثات بين المتهمة وآخر تضمنت الاتفاق على بيع طفلة رضيعة على تطبيقي فيسبوك ماسنجر وواتس آب.

ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية أن تطبيق الواتس آب المثبت على هاتف المتهمة مرتبط برقم المتهمة وأن الحساب المسمى "Jaklean Malek" يفتح تلقائيا على هاتف المتهمة.



كما ثبت بكتاب شركة اورنج أن رقم الهاتف الجوال مسجل باسم المتهمة.