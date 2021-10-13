إصابات كورونا العالمية تتجاوز 238.65 مليون والوفيات 5 ملايين و69773

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 238.65 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و69773.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 717149 44560804

الهند 450963 33985920

البرازيل 601213 21582738

المملكة المتحدة 137944 8233050

روسيا 427334 7832964

تركيا 66333 7473866

فرنسا 117082 7057631

إيران 123081 5729785

الأرجنتين 115491 5266275

إسبانيا 86827 4977448



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



23 - العراق 22620 2026349

37 ‬‬‬‬- المغرب 14474 939356

42 - الأردن 10827 835969

46 - الإمارات 2115 738026

47 ‬- تونس 25028 709834

50 - لبنان 8447 630382

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.