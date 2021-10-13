الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 238.65 مليون والوفيات 5 ملايين و69773

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 238.65 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و69773.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. 

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:


الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 717149 44560804
الهند 450963 33985920
البرازيل 601213 21582738
المملكة المتحدة 137944 8233050
روسيا 427334 7832964
تركيا 66333 7473866
فرنسا 117082 7057631
إيران 123081 5729785
الأرجنتين 115491 5266275
إسبانيا 86827 4977448


- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
 

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


23 - العراق 22620 2026349
37 ‬‬‬‬- المغرب 14474 939356
42 - الأردن 10827 835969
46 - الإمارات 2115 738026
47 ‬- تونس 25028 709834
50 - لبنان 8447 630382

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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وائل لطفي

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