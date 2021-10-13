الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم التيار الصدرى يطالب المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية بضبط النفس

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية العراقية.

 

وقال الصدر في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "ليس من المهم من يكون الفائز في هذه الانتخابات بل المهم كل المهم هو الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية وما شاكل ذلك"، وفقا لموقع سكاي نيوز.

 

كما دعا الصدر الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية، والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه.

 

هزيمة مدوية

وكانت النتائج الأولية شبه الرسمية للانتخابات التي جرت الأحد في العراق، أسفرت عن هزيمة مدوية للأحزاب والقوى والشخصيات التي تعتبر نفسها الأجنحة السياسية لفصائل الحشد الشعبي والتنظيمات المسلحة، وكشفت تراجعا كبيرا في مقاعد البرلمان التي حصلت عليها تلك التحالفات، من دون حتى تحقيق الحد الأدنى الذي كانت تتوقعه.

 

فتحالف الفتح الذي يتزعمه القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري لم يحصل إلا على 14 مقعدا برلمانيا، بعد 48 مقعدا في التشكيلة البرلمانية السابقة، فيما حصلت قائمة "العقد الوطني" التي كان يقودها رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على 4 مقاعد فقط، أما قائمة "حقوق" المدعومة من كتائب حزب الله العراقية، أكثر فصائل الحشد تشددا، فلم تحصل إلا على مقعد برلماني واحد.

 

وأعلن العامري في تصريح مقتضب رفضه للنتائج الأولية للانتخابات، بعدما وصفها بأنها "مفبركة"، معلنا السعي بـ"كل ما هو ممكن لإلغاء هذه النتائج".

 

إشادة أمريكية

من ناحية أخرى كانت عبّرت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها لتنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وتحت مراقبة دولية.

 

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال الإيجاز اليومي: "نهنئ الحكومة العراقية على الإبقاء بالتزامها تنظيم انتخابات مبكرة".

 

وأضافت: "نحن مرتاحون لتنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وتحت مراقبة دولية.. وننتظر أن يشكل الممثلون الجدد حكومة تلبي تطلعات العراقيين".

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