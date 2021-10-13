الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يزور المدن الجامعية لمتابعة تسكين الطلاب

المدينة الجامعية
المدينة الجامعية

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مساء اليوم، زيارة مفاجئة، للمدن الجامعية بنين وبنات للاطمئنان على تسكين أبنائه الطلبة والطالبات والاطمئنان علي توافر كافة عناصر الراحة والأمان.

 

استمع إليهم لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة والمعاملة التى يتلقوها، وتابع تواجد جميع مشرفي المدن، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم الغرف وصالات الطعام والأنشطة، وارتداء الكمامات واستخدام مقياس الحرارة عند الدخول من البوابات وتوافر سيارة إسعاف مجهزة لحالات الطوارئ.

 

وأكد رئيس الجامعة، أن المدينة الجامعية تعد للطالب بمثابة بيته الثاني وأن أولياء الأمور يطمنئون على أبنائهم داخل المدن الجامعية ومن هنا فإن الجامعة تقع علي عاتقها مسئولية هائلة لحماية الطلاب وتنمية مهاراتهم من خلال المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية مع الحفاظ على مستوي التحصيل الدراسي المطلوب.

 

وفى سياق اخر افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة في تخصصي هندسة "الالكترونيات، والاتصالات، والقوي والآلات الكهربية" بنظام الفصلين الدراسيين حيث يحتوي القسم على معامل نظم القوى الكهربائية، والتركيبات الكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والالات والمحولات الكهربائية، والأساسيات الكهربائية، والأنظمة المدمجة، بتكلفة 6 مليون جنيه.


وقال الدكتور منصور إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدر القرار الوزاري بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس، بنظام الفصلين الدراسين بكلية الهندسة بعد موافقة لجنة القطاع الهندسي على افتتاح قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، واعتماد لائحة الإطار المرجعي ٢٠٢٠ لقسمي الهندسة المدنية والمعمارية، مؤكداً أن الجامعة لن تتأخر عن خدمة أبناءها الطلاب والمجتمع السويفي، وذلك من حرص الجامعة على توفير كافة التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل داخل محافظة بني سويف.

وشدد منصور، على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للقسم الجديد، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة وخاصة المعامل، موضحا أن القسم يهدف إلى تخريج مهندسين ذوي قدرات عالية في مجالات الهندسة الكهربية، وتأهيلهم للعمل في المؤسسات الصناعية.

رئيس جامعة بني سويف أولياء الأمور زيارة مفاجئة حالات الطوارئ المدن الجامعية الدكتور منصور حسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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