أقوال الشهود في اتهام شقيقين بقتل شاب بدافع «الانتقام» في بولاق

حصلت "الدستور" على أقوال الشهود فى اتهام شقيقين بقتل عامل بطعنة نافذة من سلاح أبيض (سكين) بدافع الانتقام من شقيقه بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

جاء في أقوال "م.م"، 38 سنة نقاش، مقيم في منطقة العشرين بفيصل بوقوفه مع قاطني المنطقة محل سكنهم على تعد المتهمين على شقيقه المتوفي وإحداث إصابته فانتقل على الفور إلي حيث أبلغه الأهالي وآنذاك أبصر شقيقه مستلقي أرض غارقا بدمائه فقام بنقله للمستشفى إلا أنه توفي قبل إسعافه.

شقيق المجنى عليه

وجاء بأقوال “م.س”، 44 سنة، مالك حانوت بويات مقيم بالعشرين فيصل بأنه حال تواجده بالحانوت خاصته حضر المتهمين طالبين منه الحصول على مبلغ مالي من قبيل الجباية فرفض منحهم أية مبالغ وانصرف لأداء فريضة العصر وعند عودته فوجئ بتربص المتهمين له وانهالا عليه وعلى نجله (الشاهد الثالث) بالضرب محدثين إصابات.

أضاف بوقوفه على أنه وحال توجه شقيقه المجني عليه للمتهمين لمعاتبتهما قاما بقتله، كما جاء في أقوال "ع.م" طالب شهد بما شهد به سابقه.

وجاء بأقوال "ح.ف"، ۳۱ سنة، يشهد بنشوب مشاجرة بين المتهمين وشقيق المجني عليه ونجله الشاهدين الثاني والثالث أحدث المتهمين على أثرها إصابة سالفي الذكر وعند حضور المجني عليه للمتهمين لمعاتبتهما انهالا عليه بالضرب بأداتين "كزلكين" وأحدثا إصاباته التي أردته قتيلا.

كما جاء في أقوال "م.ش"، 41 سنة، سباك بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه.

تفاصيل الجريمة كشف عنها القرار الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تضمن قرار الإحالة اتهام كل من صابر.س.ع، 47 سنة سمكري سيارات "محبوس" وشقيقه عبدالعزيز "هارب" بقتل المجني عليه فتحي سيد أحمد مجد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أداتين وما إن ظفرا به حتى تكالبا عليه وانهالا ضربا وطعنا بـ"كزلكين" فأحدثا به عدة إصابات طعنية وقطعية بمختلف أنحاء الجسد.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة يفيد بمقتل عامل في بولاق الدكرور، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة "فتحي.س" عامل، إثر إصابته بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقان وهما كلا من "صابر.س"، و"عبد العزيز.س" بسبب خلافات مع شقيق المجني عليه لرفضه دفع إتاوة، ووجود خلافات قديمة بينهما بسبب معاكسة فتاة.

تمكنت القوات من ضبط أحد المتهمين، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.