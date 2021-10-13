الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لقطات مضحكة لأفراد العائلة الملكية البريطانية أثناء ممارستهم للرياضة (صور)

جريدة الدستور

من كيت ميدلتون إلى ميجان ماركل، تم التقاط  صور لأفراد العائلة المالكة أثناء ممارستهم للرياضة وسواء كان الأمر يتعلق بالمشاركة أو المشاهدة فقط من الخطوط الجانبية فهم دائمًا يحضرون الأحداث والألعاب الرياضية.

ونعرض لكم في السطور التالية،مجموعة من الصور لأفراد العائلة الملكية على عكس الصور المعتادة  نشرها موقع "hello magazine".


- ميجان ماركل سعيد بقميص ابنها آرتشي


من الواضح أن دوقة ساسكس شعرت بسعادة غامرة عندما مُنحت قميصًا صغيرًا لابنها أرشي هاريسون مونتباتن وندسور، في مباراة بوسطن ريد سوكس.

- كيت ميدلتون تستعرض أمام زوجها الأمير ويليام

يظهر في هذه الصورة أن كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، كانت فخورة بنفسها، بعد أن حاولت هي والأمير ويليام القيام برمي كرة القدم في أيرلندا بأيديهما.

- الأمير وليام يرتدي ملابس غير مناسبة لمباراة كرة قدم

ارتدي الأمير ويليام بدلة وقميصًا من أجل انطلاق المباراة وبدي الأمير سعيدا بهذه الملابس.


- كيت ميدلتون تحترف الرماية

تبدو كيت ميدلتون أثناء إلتقاط هذه الصورة وكأنها محترفة في لعبة الرماية.

- ميجان ماركل تحاول الإمساك بكرة طائشة

التقطت هذه الصورة في الوقت المناسب،أثناء إنتظار ميجان ماركا الإمساك بكرة وجهت نحوها.

 


- الأمير وليام يسمح لزوجته بالفوز عليه

 التقطت هذه الصورة قبل أن يعطي الأمير وليام، زوجته كيت فرصة جيدة لهزيمته في سباق في الحديقة الأولمبية بلندن.

- ميجان ماركل تركز  لمحاولة الإمساك بالكرة

شوهدت ميجان كأنها تستحضر سحرا قبل وصول الكرة ايديها.

- كيت ميدلتون تلعب الكريكت

 

تمسك كيت بكرة ومضربا بيديها  أثناء محاولتها ممارسة لعبة الكريكت.


كيت ميدلتون تتسائل هل ستكون نجمة إبحار

 التقطت هذه الصورة لكيت أثناء محاولتها الإبحار بأحد القوارب.

كيت وويليام يتسابقان بالدراجة ثلاثية العجلات

وضع الأمير وليام وكيت ميدلتون اتجاهاً جديداً للموضة بالقبعات الصفراء على سباق  الدراجة ذات الثلاثة عجلات.


 

كيت ميدلتون وميجان ماركل في حديث خاص


شاركت دوقتا كامبريدج وساسكس حديثهم أثناء منافسات ويمبلدون في 2018.

الأمير تشارلز بقوس بلا سهام

يبدو الأمير تشارلز عابسا أثناء محاولته ممارسة الرماية.. ولكن القوس كان بلا سهام.

الأمير هاري يمارس رياضة القرفصاء

انخفض الأمير هاري ضاحكا أثناء محاولته ممارسة رياضة القرفصاء

صور العائلة المالكة أخبار العائلة المالكة ممارسة أفراد العائلة المالكة للرياضة ميجان ماركل كيت ميدلتون الأمير هاري

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