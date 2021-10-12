الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مدير عام بـ«الإصلاح الزراعي» للمحاكمة التأديبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الجهات المختصة إحالة مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية التابع لهيئة الإصلاح الزراعي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 108 لسنة 63 قضائية عليا أن مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية التابع لهيئة الإصلاح الزراعي خلال الفترة من 2019، حتى انتهاء التحقيقات لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحال تقاعس عن تكليف محامي بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية عن مباشرة الدعوى رقم 363 تعويضات جنوب القاهرة المرفوعة من ورثة جمال الدين مصطفى وآخرين ضد هيئة الإصلاح الزراعي مما ترتب عليه صدور حكم بتاريخ 26 ابريل 2018 بإلزام صندوق الأراضي الزراعية بأداء مبلغ 286 الف جنيه للمدعين وفوات مواعيد الطعن فيه.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية ومؤثمة وفقًا للمواد أرقام 131 / 1، 3، 5 من اللائحة الإدارية الموحدة للشركات التابعة للشركة القابضة لإستصلاح الأراضي والمادة 14 من لائحة العمل بالإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، والمواد 21 و22 و23 و24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

مدير عام القضايا صندوق الأراضي الزراعية ا هيئة الإصلاح الزراعي التأديبية مخالفات قانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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