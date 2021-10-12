الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطالب بالاستغلال الامثل لمشاركة مصر في بورصة لندن السياحية

الدكتور عادل المصري
الدكتور عادل المصري

قال الدكتور عادل المصري، المستشار السياحي السابق بباريس، إنه لا بد من استغلال المشاركة المصرية بالشكل الأمثل فى بورصة لندن القادمة خاصة بعد إلغاء نظام إشارات المرور وإدراج مصر ضمن الدول المسموح بالسفر إليها.

أضاف أن المشاركة الرسمية لا تكون على حساب المشاركة المهنية حيث إن الوضع الحالى يدعو وفق المؤشرات والمعطيات المتوافرة بالسوق الإنجليزى إلى أن هناك طلب كبير متوقع على السفر إلى مصر ما يستدعى تكثيف المشاركة المهنية سواء من شركات السياحة والفنادق المصرية لعقد لقاءات مباشرة مع متخذى القرار بالسوق الإنجليزى.

تابع المستشار السياحي، لـ"الدستور"، أن شروط الدخول التي أقرتها الحكومة في بريطانيا قد يحد نسبيًا من المشاركة ولهذا أجد أنه لا بدّ الاستعداد من الآن للمشاركين المصريين للحصول على الجرعة الثانية، لينطلق عليهم شروط الدخول حيث إنه مازال نحو 3 أسابيع لبدء عقد البورصة ولا يجب الانتظار لآخر وقت، نظرًا لصرامة السلطات الإنجليزية فى تطبيق قواعد الدخول إليها على أن يكون السفر مبكرًا قدر الإمكان، لذلك لا بدّ من الإعداد والتنسيق الجيد للمشاركة مع تحديد مواعيد اللقاءات المهنية والإعلامية من الآن، نظرًا للمنافسة المتوقعة من الأسواق الأخرى.

أضاف "لا بد من عقد مؤتمرصحفي على مستوى عال ودعوة الإعلام المؤثر سواء الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وإعداد ملف صحفى شامل لكل المستجدات التى حدثت بمصر مؤخرًا، على أن يتفادى السلبيات التى حدثت فى بورصة TOP résa بباريس الأسبوع الماضى والتى غلب عليها الطابع الرسمى أكثر من الطابع المهنى.

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