مواعيد الأذان.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاربعاء 13 أكتوبر 2021

تعرض الدستور على قرائها مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء ١٣ اكتوبر ٢٠٢١ حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد الصلاة في مصر اليوم

تعرف بالتفاصيل على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، عدد من المحافظات المصرية وتتضمن كلا من محافظة القاهرة الكبرى ،الجيزة ،جنوب سيناء ،الأقصر ، السويس ، اسوان ، الاسماعيلية ، والسويس.

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٩

وقت الشروق اليوم ٥:٥٦

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤١

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٨

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٦

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٤

مواقيت الصلاة فى محافظة الاسكندرية



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٤

وقت الشروق اليوم ٦:٠٢

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٧

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣١

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٩



مواقيت الصلاة فى محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٨

وقت الشروق اليوم ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٠

وقت آذان العصر اليوم ٢:٤٧

وقت اذان المغرب اليوم ٥:١٥

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٣٢





مواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٥

وقت الشروق اليوم ٥:٤٨

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٦

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٦

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٥

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٣٩



مواقيت الصلاة فى محافظة اسوان



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٤

وقت الشروق اليوم ٥:٤٥

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٥

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٥

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٧

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٣٧



مواقيت الصلاة فى محافظة السويس



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٤

وقت الشروق اليوم ٥:٥٠

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٦

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٣

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢١

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٣٨

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٧

وقت الشروق اليوم ٥:٥٢

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٤

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٢

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٠



مواقيت الصلاة فى محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٠

وقت الشروق اليوم ٥:٥٧

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٢

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٩

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٧

وقت اذان العشاء اليوم.