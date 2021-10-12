الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدالو التموين: 200 جنيه تكلفة نقل السلع التموينية إلى محال البقالين

صرف التموين
صرف التموين

أكد عدد من بدالي التموين ومشروع جمعيتي لشباب الخريجين بالجيزة أن تكلفة نقل طن السكر والأرز من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة إلى المحال التجارية تكلفته تصل نحو 200 جنيه للطن كمتوسط، بينما هامش ربح يصل لنحو 50 جنيهًا على الطن.

أشار بدالو التموين، لـ"الدستور"، إلى أن بعض السلع لا يقبل عليها المواطنون اصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم السلعي وهى أصناف مثل الشاي الذي يوزع للبدال التمويني بـ290 قرشًا ويطرح للمواطن بسعر 3 جنيهات للعبوة زنة 40 جرامًا وهى أصناف غير شهيرة وغير معروفة لدى المواطن، مطالبين لتوفير الشاي التمويني من شركات شهيرة حتى يقبل عليه المواطنون.

أوضح بدالو التموين أنهم طالبوا من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومن خلال اجتماع شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة خلال العام الماضي مع رئيس الشركة المصرية بتوفير أصناف من الشاي التموين والسلع الأخرى بشرط شهيرة لدى المواطن وحتى الآن لم يتم الاستجابة لهم.

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وائل لطفي

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