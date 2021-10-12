الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين مطروح» تنتهي من صرف 70% من مقررات تموين أكتوبر

صرف التموين
صرف التموين

أكد المحاسب حسن شيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر أكتوبر بنسبة 70% من خلال بدالي التموين البالغين نحو 130 تاجر تمويني و15 مشروع جمعيتي لشباب الخريجين.

وقال وكيل تموين بمطروح لـ"الدستور"، إنه جارى رفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية والاستراتيجية من 3-5 شهور لتأمين احتياجات المواطنين من السلع التموينية ولتكفي عدة شهور مقبلة استعدادًا لتقلبات الطقس ونوات البحر والموسم الشتوي وبرودة الطقس وتكون آمنة ومستقرة.

أضاف أن السلع التموينية المتوفرة والتي تغطي منظومة التموين الجديدة تضم 28 سلعة يتم صرفها على البطاقات التموينية حيث يتم استلام هذه السلع من مخازن تجارة الجملة من خلال استعاضات شهرية تصل نحو 8 واستعاضتين أسبوعيًا وحسب قيمة التامين الذي لا يقل عن 4 آلاف جنيه وبدون حد أقصى.

وشدد مدير تموين مطروح على أنه لا توجد شكوى بنقص السلع في مخازن تجارة الجملة أو عند بدال التموين أو مشروع جمعيتي التي يتم صرفها على البطاقات التموينية كمتوسط نصيب الفرد 50 جنيهًا يتم بمقابلها صرف السلع التموينية، فضلاً عن وجود فارق نقاط الخبز يحصل المواطن على السلع التي تناسبه حسب القيمة النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة، بدلاً من 5 قروش التي قام بتوفيرها من الخبز ويختار ما يناسبه من السلع الحرة.

صرف بطاقات التموين طقس برودة الطقس مشروع جمعيتي الاحتياطي الاستراتيجي للسلع البطاقات التموينية تموين مطروح مقررات التموين تقلبات الطقس الاحتياطي الاستراتيجي

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