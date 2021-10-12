حصاد القوى العاملة اليوم: انعقاد الاجتماع التأسيسي لتعزيز المساواة في العمل

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، عدد من الأحداث، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 22 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 138 من راغبي العمل، وتوفير 286 فرص عمل.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية قامت باستخراج 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 3 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديًا، وشكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، أن مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة ترمي أيضًا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة "اعرف-احمي نفسك".

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وترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمشاركة ممثلي 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

في مستهل كلمته، شدد وزير القوى العاملة على أن المناخ السياسي في مصر حاليًا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتًا إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق، موضحًا ما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل إلى الربع تقريبًا، فضلًا عن تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرًا في مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة بها نسبة تجاوز الـ50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهم.

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