الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الكرازة

الكنيسة اللاتينية خلال احتفالات اليوم: الحياة المسيحيّة هي المحبّة

مطران الكنيسة اللاتينية
مطران الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة في مصر، اليوم الثلاثاء، بحلول الثلاثاء الثامن والعشرون من زمن السنة.
وتكتفي الكنيسة اللاتينية خلال احتفالات اليوم بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومة، سفر المزامير، إنجيل القدّيس لوقا، بينما تٌقتبس العظة الاحتفالية من عظات القدّيسة تيريزيا الكالكوتيّة ىالتي عاشت في الفترة (1910 - 1997)، وهي قديسة كاثوليكية ومؤسِّسة الأخوات مرسلات المحبّة، لتحمل عظة اليوم شعار: "شيء جميل لله.. «فتَصَدَّقوا بِما فيهِما، يَكُنْ كُلُّ شَيءٍ لكُم طاهِرًا».
وتقول: "يجب علينا ألاّ نكتفي بإعطاء المال صَدَقَةً؛ فالمال غير كافٍ لأنّنا نستطيع أن نجده. إنّ الفقراء بحاجة إلى أيدينا لكي تصلهم المساعدة، وإلى قلوبنا لكي يشعروا بالمحبّة. إنّ الحياة المسيحيّة هي المحبّة، لا بل عدوى المحبّة.
وتضيف:"إنّ الذين عندهم قدرة أن يحيوا حياة الرَّخاء لديهم أسبابهم من دون شك. فقد يكونون قد اكتسبوها بكدّهم وعملهم؛ أنا لا يغضبني سوى التبذير، وسوى الذين يلقون في القمامة الأشياء التي يمكن أن نكون بحاجة إليها. إنّ الصعوبة تكمن في أنّه في كثير من الأحيان، لا يعرف الأغنياء أو حتّى ميسوري الحال، لا يعرفون ماهيّة الفقراء؛ لهذا، بإمكاننا أن نغفر لهم لأنّ المعرفة ستقودهم حتمًا إلى المحبّة وإلى محبّة الخدمة. إنّ سبب عدم شفقة الأغنياء على الفقراء هو عدم معرفتهم بهم.
وتكمل:"إنّني أحاول أن أعطي الفقراء بمحبّة ما يستطيع الأغنياء اقتناءه بالمال. إنّني لن ألمس أبرصًا قطّ من أجل الملايين من المال، غير أنّني على استعداد تام للعناية به بكلّ سرور من أجل محبّة الله.
هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية تحتفل مجىء البطريرك الأنطاكي ساويرس الى مصر.

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