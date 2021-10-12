الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوزراء اللبناني» يقرر عقد جلسة لبحث ملابسات التحقيق بانفجار ميناء بيروت غدًا

انفجار ميناء بيروت
انفجار ميناء بيروت

قرر مجلس الوزراء اللبناني متابعة البحث في ما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق القضائي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك في جلسة تعقد غداً بالقصر الجمهوري.

جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وكامل أعضاء الحكومة باستثناء وزير الخارجية الموجود خارج البلاد.

كما عين مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الأوسمة، واطّلع على تعيين قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الجلسة التي ترأسها اليوم بقصر بعبدا على ضرورة ان تكون رؤى الوزراء وخطط عملهم متوافقة ومضمون البيان الوزاري.

وقال إن هناك تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علما بان الازمات تبدو اسرع، داعيا إلى الإسراع في إقرار موازنتي عامي 2021 و2022.

بعد ذلك، تحدث عدد من الوزراء، متناولين الملابسات المحيطة بالتحقيق في جريمة انفجار ميناء بيروت، وضرورة اتخاذ مجلس الوزراء موقفاً مما يدور حول هذه المسألة.

كانت التحقيقات في انفجار ميناء بيروت قد توقفت اليوم للمرة الثالثة منذ انطلاقها لنظر طلب رد قاضي التحقيق طارق البيطار والمقدم من اثنين من المدعى عليهم في القضية وهما الوزيرين السابقين وعضوي مجلس النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر.

يذكر أن المجلس الأعلى اللبناني للدفاع بحث، اليوم الثلاثاء، طلب قاضي التحقيق في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري الحصول على إذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا لاستجوابه بصفة مدعى عليه (متهم) في القضية، واتخاذ القرار المناسب.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر -في بيان تلاه عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون ولم يعلن فيه طبيعة القرار- أن المجلس اتخذ قرارات في مواضيع تدخل في اختصاصه وأبقى مداولاته سرية.

مجلس الوزراء اللبناني ميناء بيروت ميشال عون نجيب ميقاتي قصر بعبدا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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