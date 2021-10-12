الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية: اللقاء مع الشركاء في روسيا كان بناء

فيكتوريا نولاند
فيكتوريا نولاند

وصفت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، المحادثات في وزارة الخارجية الروسية بأنها بناءة.

ونقل جيسون ريبولز المتحدث باسم السفارة الأمريكية في روسيا، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن نولاند قولها: "الاجتماعات التي عقدت اليوم لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع نظرائنا في وزارة الخارجية الروسية بناءة".

وكانت نائب وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي وصلت موسكو، أمس، قد أعلنت أن الموضوع الرئيسي للمحادثات مع المسؤولين الروس يتركز على العلاقات الثنائية واستقرارها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء: أن الإجراءات العدائية المناهضة لروسيا من قبل الولايات المتحدة التي تطبق من خلال عمل البعثات الخارجية لن تبقى دون رد.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، على أن موسكو لا تسعى لمزيد من التصعيد.

وذكر بيان للخارجية الروسية - عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ونائب وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، "تم التركيز على عمل البعثات الأجنبية لروسيا والولايات المتحدة على أراضي البلدين"، موضحًا أن الجانب الروسي شدد على أن التصرفات العدائية بحق روسيا لن تبقى دون رد، علمًا بأن موسكو لا تسعى إلى مزيد من التصعيد، "ونقترح رفع جميع القيود المفروضة التي فرضها الجانبان خلال السنوات الماضية".

وأوضح البيان - أنه" تم إبلاغ فيكتوريا نولاند، أن استمرار خط المواجهة لواشنطن فيما يتعلق بالأجندة الثنائية وفي سياق القضايا الدولية والإقليمية الحادة لن يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور العلاقات الروسية الأمريكية، مطالبًا بنهج واقعي، يفترض بناء العلاقات على أساس مبادئ المساواة والاعتبار المتبادل لمصالح الطرفين" .

وأعلنت نائب وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي وصلت موسكو، أمس ، أن الموضوع الرئيسي للمحادثات مع المسؤولين الروس يتركز على العلاقات الثنائية واستقرارها.

نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند وزارة الخارجية الروسية جيسون ريبولز روسيا

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وائل لطفي

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