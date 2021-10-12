الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«الزملوط»: الوادي تستضيف الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن المحافظة ستستضيف الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ أكتوبر الحالي.

وأوضح «الزملوط» أن الملتقي يضم معرضاََ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به ٩١ عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية ،بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لإختيار أفضل ٨ فئات من بين المشاركين بالملتقى.

وقال المحافظ إنه ناقش مع وزير التجارة والصناعة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للنهوض بالأنشطة الصناعية بالمحافظة من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة، وكذا الاستفادة من الموارد الهائلة التي تمتلكها محافظة الوادي الجديد.

وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين بهدف تنفيذ مشروعات تحقق الأهداف التنموية للمحافظة وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة لأبناء الوادي الجديد، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالأنشطة الصناعية بالمحافظة خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

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محافظ الوادي الجديد تستضيف الملتقى التسويقي للتمور المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الصناعة والتجارة انتاج التمور منتجي ومصنعي التمور مكافحة آفات النخيل

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