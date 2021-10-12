مصرع طالب ثانوي تحت عجلات قطار بالمنوفية

لقي طالب مصرعه أمام محطة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، أثناء عبوره بمعبر غير شرعي وتم نقله إلى مستشفى بركة السبع لمحاولة إنقاذه التي باءت بالفشل وتوفي في الحال.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطار من مأمور بركة السبع يفيد بمصرع طالب تحت عجلات قطار بركة السبع المتجه إلى القاهرة، ومصرع طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية ببركة السبع أسفل عجلات القطار أمام المدرسة ببركة السبع غرب اليوم من قرية جنزور يدعي أحمد ".أ .ع" ١٥ عاما.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتم إيداع الجثه بمشرحة مستشفى بركة السبع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفي انتظار استخراج تصاريح الدفن.