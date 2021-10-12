تفاصيل فعاليات مهرجان طنطا الدولي للشعر فى دورته السابعة

تجري الاستعدادات النهائية في طنطا من أجل استضافة النسخة السابعة من مهرجان طنطا الدولي للشعر، في الفترة من 29 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر القادم، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية.

ويستضيف المهرجان هذا العام مجموعة متنوعة من الشعراء من أنحاء العالم، حيث يحل ضيفًا على عاصمة الغربية خمسة وثلاثون شاعرًا، من عشرين دولة، من: أمريكا، روسيا، إيطاليا، إسبانيا، سلوفينيا، النمسا، زيمبابوي، باكستان، وكوريا الجنوبية. ومن العالم العربي يستضيف المهرجان شعراء من: السعودية، البحرين، الأردن، لبنان، فلسطين، الإمارات، ليبيا، السودان، الجزائر، والمغرب.

وتتوزع أنشطة المهرجان على أربعة أيام، تقام خلالها عشروف فعالية في أماكن تعليمية مختلفة، من بينها كليات بجامعة طنطا، ومدارس حكومية وخاصة، كذلك في عدة قصور للثقافة، ومراكز شباب ببعض القرى المحيطة بالمدينة، ويقيم المهرجان إحدى أمسياته بقصر ثقافة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

ويعود مهرجان طنطا هذا العام لاستضافة الشعراء من خارج البلاد، بعد أن تسبب فيروس كورونا في عدم قدوم شعراء من الخارج العام الماضي، واكتفت إدارة المهرجان بتمثيل افتراضي للأجانب، مع حضور لبعض الشعراء العرب المقيمين بمصر.

يذكر أن المهرجان يعد واحدًا من أبرز المهرجانات الأدبية في مصر والمنطقة العربية التي تُعنى بفن الشعر، وتُخصَّص جميع فعالياته للقراءات الشعرية فقط، وتقوم على تنظيمه جمعية شعر للأدباء والفنانين بالغربية، التي يرأس مجلس إدارتها الشاعر والإعلامي محمود شرف، وتضم لجنة المهرجان الشعراء: محمد عزيز، هاني عويد، محمد سامي، زهرة علام، سماح مصطفى، ومحمد أبو فريخة.

واختتم مهرجان طنطا الدولي للشعر فعاليات دورته السادسة 2020، بعد 4 أيام من الأمسيات الشعرية المتميزة، التي أقيمت في رحاب كليات جامعة طنطا ومدارس عاصمة الغربية، بخلاف أمسية شعرية أقيمت بقصر ثقافة دمنهور، وشارك في أعمال المهرجان 14 شاعرًا من 5 دول عربية، مع مشاركة أجنبية عن طريق"الفيديو كونفرانس" لعدد من شعراء العالم.