أفضل وأسوأ الأطعمة الغذائية لكل نوع بشرة

ربما سمعت، من قبل أن الاهتمام بما هو في الداخل، يبدو على مظهرك الخارجي، ةعندما يتعلق الأمر بالجلد وسطحه، فقد يعتقد الناس أنهم بحاجة إلى علاج بالمراهم الموضعية، ولكن عليك أن تعلم أن الكثير مما نراه في الخارج هو نتاج ما يحدث في الداخل، أى أن الغذاء هو جزءًا هامًا في ما نبدو عليه.

ووفقًا لموقع health line تقول ميشيل جرين، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية في نيويورك، إنه: "يؤثر النظام الغذائي في المقام الأول على مستويات الهرمونات المختلفة في الجسم، كما تنظم الهرمونات العديد من العمليات الطبيعية التي تحدث داخل الجسم".

وأضافت: "هذا يعني أن الصحة العامة ومظهر الجلد، مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات الهرمونية التي تتأثر بالنظام الغذائي." مؤكدة أن تناول أطعمة معينة والتخلص من الأطعمة الأخرى يمكن أن يساعد في تحسين بشرتك.

ولهذا نستعرض فى السطور التالية، نصائح الخبراء بشأن ما تأكله بناءً على احتياجات بشرتك.

كيفية تشخيص نوع بشرتك

قبل أن تبدأ في شراء منتجات لبشرتك، فإنه يجب معرفة نوع بشرتك، فيقترح جرين البدء بعدم استخدام أى منتجات بعد تنظيف بشرتك، هناك بعض القرائن التي يمكن أن تساعدك في تحديد النوع الذي لديك.

أنواع البشرة الرئيسية هي:

جافة

عادية- مختلطة

دهنية

أفضل وأسوأ الأطعمة للبشرة الجافة

إذا كانت بشرتك جافة، فقد تكون عطشة، يقول الخبيرموسكوفيتز إنه: "نريد أن نفكر في الماء"، يمكن أن يساعد شرب 2 لتر من الماء يوميًا، يمكنك أيضًا الحصول على الماء من خلال الفاكهة، مثل البطيخ.

يقول جرين إنه يمكنك أيضًا ترطيب بشرتك من خلال الأحماض الدهنية ، مثل تلك الموجودة في هذه الأطعمة، أفوكادو، زيت الزيتون، سمك السالمون، كما ستحتاج إلى تقليل تناول الأطعمة والمشروبات التى تؤدي إلى الجفاف، فيمكن أن يؤدي الإفراط في الكافيين والكحول إلى الجفاف.

ليس هذا فقط، فيمكن أن يساهم النقص في فيتامينات A و C في جفاف الجلد، فينصح الخبراء بزيادة تناولك لما يلي:

سبانخ

بروكلي

بطاطا حلوة

أفضل وأسوأ الأطعمة للبشرة الدهنية

يقول موسكوفيتز إنه من الصعب استبعاد الزيت من نظامك الغذائي إذا كانت بشرتك دهنية، كما أن هذا ليس بالضرورة أفضل طريقة، فينصح بتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على زيوت مضادة للالتهابات ما يلي:

أفوكادو

زيتون

سمكة

بذور الكتان

كما ينصح، بالحد من الأطعمة الزيتية، مثل البطاطس المقلية، والحفاظ على تناول السكر المضاف عند الحد الأدنى أو أقل من 10 في المائة في اليوم.

فلابد من منع الإفراط في إنتاج الدهون ومكافحة انسداد المسام، فيمكن أن يكون سهلاً مثل استبدال حبوب القمح الكاملة بالكربوهيدرات المكررة واختيار الدواجن أو الأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء.

أفضل وأسوأ الأطعمة للبشرة المختلطة

نظرًا لأن البشرة المختلطة هي مزيج من البشرة الجافة والدهنية ، ينصح الخبراء بدمج خطط الوجبات لكلا النوعين هو أمر جيد بالنسبة لهم.

فلا يحتاج الأشخاص ذوو البشرة المختلطة إلى التخلص من الكربوهيدرات تمامًا، كما لابد من الانتباه إلى أنواع الحبوب والقمح التي تتناولها.

فيمكن للكربوهيدرات أن تسبب الالتهاب ويمكن أن تقلل من التوازن الدقيق لشخص لديه بشرة مختلطة، لهذا عند اختيار الكربوهيدرات، اختر تلك التي تحتوي، على نسبة عالية من البروتين ومنخفضة نسبة السكر في الدم ، مثل الأرز البني أو الكينوا.