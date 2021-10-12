إصابة 8 طلاب بكدمات بسبب التدافع داخل مدرسة في كرداسة

أصيب 8 طلاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، بسبب التدافع داخل إحدى مدارس مركز كرداسة شمال الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إشارة من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بحدوث تدافع داخل مدرسة نتج عنه إصابات.

وجه العقيد علي عبدالكريم مفتش شمال أكتوبر بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وفحص الواقعة من خلال قوة من القسم تنسيقًا مع وحدة المباحث.

وتوصلت تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، ومعاونيه الرائدين أحمد فايز وعبدالرحيم الرفاعي، إلى أنه أثناء نزول الطلاب درجات السلم حدث تدافع لعدد منهم ما أسفر عن إصابة 8 طلاب بكدمات وسحجات.

ونقل طالب إلى مستشفى الشيخ زايد بينما تلقى 7 أخرون الإسعافات الأولية بالمدرسة وغادروا.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.