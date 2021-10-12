انخفاض العجز فى الميزان التجارى 14.6 % خلال يوليو 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2021 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14.6%.

وأظهرت مؤشرات الإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 31.5% حيـث بلغـت 2.94 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 58.0%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 51.5%، ملابس جاهزة بنسبة 23.3%، أسمدة بنسبة 17.7 %).



بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 5.8% ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.2% ، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1.0% ، مصنوعات من لدائن بنسبة 9.4%).

وفي المقابل، أظهر تقرير جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع فى قيمة الواردات بنسبة 3.8% حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2021 مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(سيارات ركوب بنسبة 41.0 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 34.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.6% ، ذرة بنسبة 3.2%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (واردات البترول الخام بنسبة 14.3%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 22.5%، فول صويا بنسبة 36.7%، لحوم بنسبة 35.3%).