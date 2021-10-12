تراجع التوقعات الاقتصادية للشركات الألمانية للشهر الخامس على التوالى

تراجعت توقعات الشركات الألمانية بشأن التطور الاقتصادي مجددا في أكتوبر الجاري.



وذكر معهد البحوث الاقتصادية الأوروبية "زد إي دابليو" في مدينة مانهايم اليوم الثلاثاء، أن مقياسه لمناخ الأعمال تراجع هذا الشهر بمقدار 4.2 نقطة مقارنة بالشهر السابق له إلى ٢٢٫٣ نقطة.

وفي مايو الماضي، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ عقدين ومنذ ذلك الحين انخفض المؤشر خمس مرات على التوالي.

وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ: "التوقعات الاقتصادية للأوساط الاقتصادية الألمانية تدهورت بشكل ملحوظ"، مضيفا أن التراجع الجديد في التوقعات يرجع بشكل رئيسي إلى اختناقات التوريد الحالية للمواد الخام والمنتجات الوسيطة.

كما تراجع تقييم الشركات للوضع الاقتصادي الحالي لأول مرة منذ فبراير الماضي، حيث انخفض بمقدرا ١٠٫٣ نقطة إلى ٢١٫٦ نقطة.

كما تراجعت التوقعات والتقييم الحالي للوضع الاقتصادي بالنسبة لمنطقة اليورو.

وفي سياق متصل، تعاني ألمانيا من أزمة فيروس كورونا حيث تلقى 65.3 % من السكان في ألمانيا حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء.

وذكر المعهد أن نسبة التطعيم الكامل بين جميع البالغين فوق 17 عاما في ألمانيا بلغت حتى الآن 75.9%.

ووفقا للبيانات، تلقى 68.6 %من السكان في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، وبلغت نسبتهم بين البالغين 79.4 %.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تلقى أكثر من 54 مليون فرد تطعيما كاملا ضد كورونا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، بلغت نسبة التطعيم الكامل بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما 3.72 %، ونسبة من تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح بين نفس الفئة العمرية 3ر43%.

وتم حتى الآن إعطاء جرعة معززة لنحو مليون و44 ألفا و188 شخصا.

ويتم تقديم الجرعات المعززة لكبار السن والمجموعات المعرضة للخطر الذين حصلوا على تطعيم كامل منذ ستة أشهر على الأقل.