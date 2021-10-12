السكة الحديد تناشد الركاب الحفاظ على ارتداء الكمامة وعدم نزعها

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم كل قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر وذلك اليوم الثلاثاء.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه يتم تعقيم وتطهير القطارات باستمرار، وذلك لمواجهة فيروس كورونا وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتنفيذ كل تعليمات للوقاية.

وناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين الالتزام بتنفيذ كل التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على ارتداء الكمامة وعدم نزعها خلال التواجد داخل القطارات والمحطات.