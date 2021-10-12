الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ولي أمر ضرب وكيل مدرسة في العاشر من رمضان

متهم
متهم

قبضت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم، على ولى أمر ومتهمين بالتعدي بالضرب على وكيل مدرسة ابتدائية.

وكانت غرفة العمليات المركزية بنقابة المعلمين، تلقت شكوى من طلعت سالم وكيل المرحلة الابتدائية بمدرسة الشهداء بالحي الرابع التابعة لمنطقة العاشر من رمضان في الشرقية؛ تفيد بتعدي ولي أمر و2 بلطجية عليه بالضرب أثناء اليوم الدراسي.

وعلى الفور كلّف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب رئيس اللجنة النقابية بالعاشر من رمضان بحضور محامي النقابة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حق المعلم.

وتقدم وكيل المدرسة ببلاغ للشرطة، ذكر فيه تفاصيل الواقعة بشهادة 11 من العاملين بالمدرسة؛ بأن ولي أمر وبصحبة أثنين من البلطجية أعتدوا عليه بالسباب والضرب بآلة حادة على رأسه.

ومن جانبه، قال خالد عبدالفتاح العزايزى أمين اللجنة النقابية بالعاشر من رمضان أنه توجه إلى قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان، وتم عمل محضر ضد ولي الأمر، وعلى الفور ألقي القبض على المتهم وسيتم عرضه على النيابة.

وشدد الزناتي على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوض تماماً، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدفاع عن حق المعلم طلعت سالم، وللحفاظ على كرامة المعلمين ومنع التعدي عليهم.

المركزى العاملين تعليم النيابة الشرقية تنسيق

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