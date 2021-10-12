مياه مطروح توقع بروتوكول افتتاح فصل لتحلية المياه وتدريب الطلاب عمليا

قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من محافظة مطروح ومديرية التربية والتعليم بمطروح ومركز بحوث الصحراء بمطروح، وذلك لفتح فصل جديد لتحلية المياه فى أماكن تواجد الأبار بما يواكب متطلبات سوق العمل وخدمة أبناء المحافظة.

وشهد توقيع البروتوكول كل من رئيس شركة مياه مطروح واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بالمحافظة و نبيل نجيب مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم.

وأكد "خالد" أن البروتوكول يتضمن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالاستعانة بالخبراء والكوادر البشرية المؤهلة بالشركة فى عملية تدريب وتأهيل الطلبة لتخريج كوادر فنية مدربة نظرا لما لديها من خبرة كبيرة وواسعة فى مجال تحلية مياه الشرب.

وأشار إلى أن المناهج العلمية الخاصة بتحلية مياه الآبار والمواد العلمية فى مجال الاستكشاف الجيوفيزيائى وحفر الابار وتحلية المياه واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدريب المعلمين وكذلك الطلاب خلال التدريبات العملى ستكون من اختصاصات مركز بحوث الصحراء والتنمية المستدامة بمطروح.

وأوضح محافظ مطروح أنه بموجب البروتوكول يشارك الخبراء والباحثون بمركز بحوث الصحراء خبراء المناهج بقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم فى إعداد المناهج الخاصة بتحلية مياه الآبار وتقديم المادة العلمية فى مجال الاستكشاف الجيوفيزيائى وحفر الابار وتحلية المياه واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى تدريب المعلمين على الأساليب العلمية فى مجال دراسة مصادر المياه والتحلية وتدريب الطلاب خلال حصص التدريبات العملية فى أماكن التدريب الخاصة بمركز بحوث الصحراء طبقا للخطة الزمنية والمناهج كما ينص البرتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.