محافظ أسوان يطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية ونسب الإشغال السياحي

أجري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لبعض المزارات السياحية استهلها بزيارة معابد فيلة حيث أطمئن على تركيب ملصقات أرضية للتباعد ، مع توافر المطهرات والتعقيم وجهاز كاشف الحرارة عند البوابة الرئيسية.

وذلك في إطار إستعدادات المحافظة للموسم السياحى والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المواقع السياحية والأثرية والفنادق الثابتة والعائمة.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أهمية تركيب لوحة إعلانية كبيرة ترشد الأفواج السياحية والزائرة لمدخل فيلة، بجانب توفير بعض المطاعم والكافيهات في الدور الثاني للبازارات من أجل إتاحة الخدمات السياحية والترفيهية المتنوعة.

كما شملت اللواء أشرف عطية زيارة متحف النوبة حيث شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية واللوحات الإرشادية.

فيما تفقد اللواء أشرف عطية عدد من المنشآت والفنادق السياحية المتنوعة المستويات حيث أطمئن على نسب الإشغال للحركة السياحية الوافدة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى متابعة آلية رش وتطهير مشتملات هذه الفنادق من غرف وكافيهات وصالات الإستقبال والمطاعم والمطابخ والمكاتب الإدارية، بجانب وجود لوحات إرشادية توضح منظومة تطبيق إجراءات التباعد والنظافة العامة والتعقيم.