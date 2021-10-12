الرئيس السيسي: مصر حرصت على السعي لتوطين صناعة اللقاحات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم واجه- في العامين الماضيين- تحديات شديدة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية؛ نتيجة جائحة كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن استمرار الجائحة منذ قرابة العامين؛ أثبت أن البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية؛ فإنها عرضة كذلك للتشارك فيما تواجهه من تحديات، مهما تفاوتت مستويات تقدمها؛ بما يفرض على المجتمع الدولي تضافر جهوده وتعزيز التعاون بين شتى الدول.



وأشار الرئيس السيسي- في مؤتمر صحفي مشترك لزعماء قمة (فيشجراد مع مصر) المنعقدة في العاصمة المجرية (بودابست)- إلى أنه في ظل إدراك مصر بخطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول؛ فقد حرصت مصر على السعي لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، لكن أيضًا للتصدير إلى القارة الإفريقية في محاولة منها لرأب الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة في تلقي اللقاح، معربًا عن تطلعه للتعاون مع دول التجمع لتحقيق هذا الهدف.