الرئيس السيسي: مصر رفضت المزايدة على استضافة اللاجئين على أراضيها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه من منظور حقوق الإنسان؛ رفضت مصر المزايدة على استضافة اللاجئين على أراضيها، مشددًا على أن مصر تسعى- بإصرار وعزيمة- من أجل التقدم في جميع المجالات لتوفير حياة كريمة لشعبها.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين أوضاع 60 مليون شخص في الريف المصري في جميع المجالات ومن بينها التعليم والصحة ومعالجة المياه والري والطرق والصرف الصحي وغيرها.

كما أكد الرئيس أن في مصر قيادة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمها، ولا تنصاع لأي إملاءات لما تفعله.

وأكد الرئيس السيسي- كذلك- متانة العلاقات التي تجمع مصر ودول تجمع فيشجراد، معربًا عن تطلعه لمواصلة تطوير تلك العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع تلك الدول.

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته للقاء قادة تجمع فيشجراد- للمرة الثانية- ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يعكس متانة العلاقات التي تجمع مصر ودول التجمع.

وأضاف أن مصر ترتبط بعلاقات صداقة تاريخية مع دول تجمع فيشجراد؛ معربًا عن اعتزازه لما تشهده تلك العلاقات من تعاون وثيق في مختلف المجالات، والمستوى الرفيع من التنسيق والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.