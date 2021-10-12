الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تتراجع عن صدارتها في توزيع لقاح «كورونا»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

فقدت المملكة المتحدة، مكانتها كقائدة لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجد، في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تجاوزتها دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا من حيث نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه طوال شهر سبتمبر الماضي، قامت المملكة المتحدة بتلقيح ألف و461 شخصًا من كل مليون يوميًا، وهو أقل بكثير من معدلات إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

وأضافت الصحيفة أنه في إيطاليا، حصنت السلطات الصحية 3925 شخصًا، وفي فرنسا 3694 شخصًا، وفي إسبانيا 3280 شخصًا، وفي ألمانيا 2305 شخصًا.

وأشارت إلى أن معدل التطعيم في المملكة المتحدة كان هو الأسرع في أوروبا حتى نهاية شهر أبريل الماضي، لكن التباطؤ اللاحق في طرح اللقاح في المملكة المتحدة، أسفر عن فقدانها مكانتها كرائد أوروبا في إعطاء التطعيمات منذ يوليو الماضي. 

إرشادات «الصحة العالمية»

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

بريطانيا لقاح كورونا لندن

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