«الكهرباء» تفاضل بين شركتين عالميتين لاختيار استشاري لإنشاء 10 مراكز للتحكم الآلي

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،عن تطورات المناقصة الخاصة باختيار استشاري عالمي لمشروع إنشاء 10 مراكز تحكم آلي لتوزيع الكهرباء والطاقة على مستوى الجمهورية، حيث تقدمت شركتان عالميتان للمنافسة على مناقصة اختيار استشاري.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الدستور» أن الشركتين المتقدمتين هما لاماير الألمانية، وDVN الأمريكية، كما أن المراكز العشرة تم إسناد تنفيذها إلى شركة فرنسية ضمن المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتحويل شبكاتها ومراكز التحكم إلى شبكة ذكية، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على المناقصة قامت بفتح المظاريف الفنية، وجارٍ التفاوض على القيم المالية والمواصفات الخاصة به، تمهيدًا للإعلان عن الفائز، وتوقيع العقد قبل نهاية العام الحالي.

- خطة لتدشين وتشغيل مراكز التحكم الآلي قبل نهاية 2023

كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد طرحت المناقصة على الشركات منذ أسابيع لاختيار الاستشارى، تمهيدًا لتنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

ووضعت وزارة الكهرباء خطة لتدشين وتشغيل المراكز العشرة قبل نهاية عام 2023وتنفذ المراكز العشرة عبر مرحلتين، تضم كل منهما 5 مراكز تحكم، وتتوزع فى شمال وجنوب القاهرة، ومحافظات الإسكندرية، وشرم الشيخ، والغردقة، المنيا والإسماعيلية.

كما سيتم تركيب أكثر من 12 ألف وحدة رئيسية ذكية (smart ring main units) فى عشر محافظات، وهو ما يمثل طفرة تقنية ستنعكس على شبكات توزيع الكهرباء.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء جديدًا على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى ملياري يورو.