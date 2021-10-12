القبض على موظفين تربحوا من عملهما بمجال منع إشغالات الطريق

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظفين بأحد المجالس المحلية بمحافظة القليوبية بتهمة استغلال موقعهما الوظيفي للتربح.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام اثنين من موظفي أحد المجالس المحلية بمحافظة القليوبية، استغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما المتمثلة في منع إشغالات الطريق وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بقيمة أكبر من المدونة في الإيصالات المُسلمة إليهما، والحصول على باقي القيمة لمصلحتهما في إطار التربح المادي، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق