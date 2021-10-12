التضامن تبدأ صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة.. السبت

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، السبت المقبل، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر أكتوبر.

وأكدت وزارة التضامن أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجي تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعى خدمة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 من خلال تسجيل البيانات كالآتى :-

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى من هنا. اختيار تكافل وكرامة تسجيل البيانات للحصول على معاش كتابة الرقم القومى للشخص تسجيل بيانات مكتب الشئون الاجتماعية كتابة رقم التليفون المحمول للتواصل الضغط على زر حفظ المعلومات.

أوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي بلغ نحو 3.8 مليون أسرة مستفيدة، ومن المتوقع أن تصل إلى 4 ملايين نهاية العام الجاري.

أضافت الوزارة، عبر موقعها الرسمي أن هناك عدة شروط صحية، يجب الالتزام بها لاستمرار صرف الدعم النقدى تكافل، والتى تتمثل فيما يلي:

- متابعة الأم الحامل التي تحصل على دعم تكافل في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي.

- تكون الأم الحاصلة على دعم «تكافل» معها كارت المتابعة، ومسجل به 3 مرات متابعة على الأقل في الشهر.

- عقب ولادة الأم، يجب عليها إجراء متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة.

- الأطفال من أول سن الميلاد، يتم عمل كارت متابعة لهم، لإثبات أن الأطفال أخذوا الخدمات الصحية مثل التطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لعمرهم.

- يجب متابعة نمو الطفل مثل طوله ووزنه وصحته العامة.

- يشترط حضور الأم ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل، والتغذية السليمة.