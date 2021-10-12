الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم «ميكروباص» بكوبري محور صفط اللبن

اسعاف
اسعاف

أصيب أربعة أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بالسور الحديدي لكوبري محور صفط اللبن اتجاه شارع السودان.

شرطة النجدة

وتلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغا بتوقف الحركة المرورية أعلى كوبري صفط اللبن بسبب حادث تصادم وعلى الفور تم توجيه خدمات مرورية إلى موقع الحادث لفتح الطريق وتم التنسيق معه محافظة الجيزة وهيئة الطرق والكباري لصيانة الكوبري.

ومن ناحية أخرى، قامت الإدارة العامة للمرور بوضع خطة انتشار سريع للخدمات الأمنية، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار في الأيام المقبلة،  وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء قيادة السيارات على الطرق لتفادي وقوع حوادث أثناء الطقس السيئ إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تجمع المياه وإزالة المعوقات بالسرعة المطلوبة.

ووجه مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على جميع الطرق السريعة والداخلية في جميع المحافظات، كما تم تفعيل جميع غرف العمليات على مستوى الجمهورية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور، وذلك  بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الأمطار والشبورة المحتمل.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور سيارات إغاثة في المناطق التي تنبأت هيئة الأرصاد الجوية بهطول السيول للتدخل السريع لإنقاذ أي مواطنين قد يتضرروا من موجة الطقس السيئ. 

كما جرى التنسيق بين الحماية المدنية بوزارة الداخلية والمحافظات، للدفع السريع سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق

اصابة محور صفط اللبن كوبري السور الحديدي شارع السودان غرفة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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