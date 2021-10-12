الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما يجب أن تعرفه عن الشراهة عند تناول الطعام

الشراهة في الاكل
الشراهة في الاكل

من الجيد تمامًا تناول وجبة دسمة من حين لآخر، فقد يكون من الصعب مقاومة الرغبة في تناول الطعام إذا كان هناك الكثير من الأطعمة اللذيذة أمامك.

ومع ذلك، فإن الأمر مختلف تمامًا إذا كنت تفرط في تناول الطعام طوال الوقت، فهذا ما يشير إليه الأطباء على أنه الشراهة عند تناول الطعام.

فيما يلي بعض الأمور الهامة عن الشراهف في تناول الطعام، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبي.

 

الشراهة عند تناول الطعم.. اضطراب نفسي

الشراهة عند الأكل شيء لا ينبغي الاستخفاف به، حيث أكد السلطات الصحية إنه في الواقع اضطراب شائع في الأكل، تظهر هذه المشكلة غالبًا في الأشخاص الذين هم في أواخر مرحلة المراهقة أو بداية مرحلة البلوغ، وعادة يحدث بعد أن يحاول الشخص اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن.

وفي بعض الأحيان قد تستهلك الطعام بسرعة كبيرة لدرجة أنك قد تشعر بالامتلاء بعد عدة دقائق من امتلاء معدتك بكامل طاقتها.

وأشار الأطباء إلى أن الشخص الذي يفرط في الأكل يحصل على المتعة مما يفعله، فعندما يشعر الشخص بالتوتر والضغط يلجأ لتناول الطعام بهدف الحصول على السعادة، فهذا الشعور بالراحة أو الرضا لا يدوم لفترة طويلة. 

وعادةً ما يحدث الإفراط في تناول الطعام بسبب فكرة أو شعور أو عاطفة، فمن أجل صد ذلك يلجأ الشخص إلى الطعام، نظرًا لأن الفرد لا يشعر بأنه على ما يرام ، فقد يلجأ مرة أخرى إلى الطعام من أجل الحصول على الراحة، وعلى الرغم من أنه سيعمل لبعض الوقت ، إلا أنه في القريب العاجل سيؤدي إلى ظهور المزيد من المشاعر السلبية. 

وأضاف الباحثون، أنه عندما يكون الشخص بالقرب من أفراد الأسرة والأصدقاء ، يميل إلى تناول الطعام بشكل طبيعي.

الحصول على السعادة شراهة اضطراب نفسي اضطرابات الطعام الشراهة في الاكل

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