«فيسبوك» يعلن حظر عروض بيع غابات الأمازون على منصاته

أعلن موقع "فيسبوك"، أحد أكبر عمالقة تكنولوجيا المعلومات، أنه قرر حظر شراء وبيع الأراضي في مناطق الحماية البيئية في غابات الأمازون المطيرة في سوقه وفي تطبيقات "واتساب" و "إنستجرام".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، وعد الموقع بتغيير القواعد بطريقة تحظر صراحة شراء أو بيع الأراضي من أي نوع في المناطق المحمية، موضحا أنه سيسعى "لتحديد ومنع الإعلانات الجديدة" لمثل هذه المواقع.

تجدر الإشارة إلى أن "هذه ليست سوى الخطوات الأولى نحو حل مشكلة البيع غير المشروع للأراضي المحمية".

وقرر الموقع اتخاذ إجراءات على خلفية التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في فبراير، والذي اكتشف الصحفيون خلاله أن المستخدمين كانوا يبيعون ويشترون بشكل غير قانوني مساحات كبيرة من الأراضي المحمية في غابات الأمازون البرازيلية المطيرة على منصة "Facebook Marketplace".

واتضح أن الكثير من الأراضي المباعة كانت ملكا للشعوب الأصلية وبلغ حجمها بقدر ألف ملعب كرة قدم، حيث قال معدو التقرير إن "التجار انخرطوا أولا في إزالة الغابات في المنطقة المحمية، ثم سعوا لإلغاء الوضع المحمي للأرض نفسها".

وفي نهاية يونيو 2021، أرسل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو جنودا لحراسة غابات الأمازون، ثم قام الجيش بحراسة الغابات الاستوائية في عدد من ولايات البلاد، حيث يتم تسجيل كميات كبيرة من قطع الأشجار غير المشروع وحرق الغابات من قبل المزارعين كل عام.

و في وقت سابق اليوم ، لاحظ مستخدمو خدمة «واتساب» توقف التطبيق، إذ أن عملية تلقي وإرسال الرسائل تعطلت بشكل تام.

وفي البداية، ظن العديد أن المشكلة ترتبط بالإنترنت لكن الأمر انكشف أكثر عندما حاول مستخدمون الدخول إلى تطبيق «فيسبوك» الرئيسي، فوجدوه هو أيضًا معطلًا.

وتوالت البلاغات من المستخدمين، وضج موقع «تويتر» بمنشورات تفيد بتعطل خدمات «فيسبوك».

ورصدت العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة بلاغات المستخدمين، مشيرة إلى أن العطل الذي حصل عالميًا وأصاب الملايين.

وعقب ساعة من العطل، علقت شركة «فيسبوك» عبر «تويتر» بعدما عجزت عن النشر على منصتها بسبب العطل الذي ضربها.

وقالت فى تغريدة لها على «تويتر» إن هناك عطلًا، مؤكدة أنها تعمل على معالجته، وقالت: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

من جانبها، قالت خدمة "واتساب" المملوكة من "فيسبوك" إن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي، مستدركة "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها".

كما قالت خدمة إنستجرام: “نمر بأوقات صعبة وندعو المستخدمين إلى الصبر”.