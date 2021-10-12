الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: صرف 92 مليون يورو لدعم عمليات إغاثة الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه صرف دفعة بقيمة 92 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): "نحن مصممون على دعم الأونروا سياسيا وماليا، بما في ذلك من خلال علاقة يُعتمد عليها على المدى الطويل، وتلعب الوكالة دورًا أساسيًا في تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة".


وأضاف بوريل: "إن دعمنا للأونروا ليس واجبا إنسانيا فقط، بل إنه يساعد على إبقاء فرص السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين حية، حيث تظل خدمات الأونروا أساسية للمساهمة في حل الدولتين القابل للحياة، بما في ذلك حل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين".


بدوره، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي: "إن الاتحاد الأوروبي شريك موثوق، وأكبر مانح للأونروا التي تلعب دورًا في استقرار المنطقة، ويجب أن تستمر في القيام به مع تركيز واضح على تفويضها الأساسي، ولن نستثني أي وسيلة عند البحث عن سبل مبتكرة لإيجاد نموذج تمويل مستدام، وفي ذات الوقت، يحتاج الآخرون إلى تكثيف جهودهم والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في توفير تمويل متعدد السنوات يمكن التنبؤ به".


وأضاف فارهيلي: "نحن سنواصل العمل مع الأونروا لتعزيز نظم الحوكمة لديها والمساعدة في زيادة الشفافية والإدارة السليمة، كما أننا نظل ملتزمين بشدة بتعزيز جودة التعليم للأطفال الفلسطينيين وضمان الامتثال الكامل لمعايير اليونسكو في المواد التعليمية".


ويشكل هذا التمويل المساعدة المالية السنوية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الأونروا، وسيساهم في الحفاظ على الظروف المعيشية الأساسية ودعم التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين من خلال ضمان استمرار الخدمات الأساسية عبر دعم ميزانية برامج الأونروا بمبلغ (90 مليون يورو) ومن خلال دعم إصلاحات الأونروا بمبلغ (مليوني يورو).

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