الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار ورعد وبرق على أنحاء المنوفية

أمطار ورعد وبرق في
أمطار ورعد وبرق في المنوفية

تشهد محافظة المنوفية، تساقط أمطار خفيفة صاحبتها ظاهرة البرق والرعد، وقد استمرت لعدة دقائق،  وساد جو معتدل على كافة أنحاء المحافظة.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لظهور ظاهرتي البرق والرعد في سماء المنوفية، وسقوط الأمطار، وسط تحذيرات من التغيرات الجوية والإصابة بنزلات البرد، والتي ستحدث خلال الأيام القادمة؛ بسبب الحرارة الموجودة في الجو نهارًا والبرودة ليلًا.

وغطت الظاهر معظم أنحاء المحافظة، والتي ظهرت في بعض المراكز،  منها مركز أشمون، ومنوف، والشهداء، وتلا، كما ظهر البرق والرعد على أنحاد مدينة شبين الكوم دون تساقط أمطار.

وأعلنت محافظة المنوفية اتخاذ بعض الإجراءات استعدادًا لموسم الشتاء وتنظيف وتسليك بلاعات الأمطار، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، وتمهيد الطرق عن طريق المراكز المحلية للمراكز والمدن.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، حيث أشارت إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يشهدًا طقسًا حارًا، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

محافظة المنوفية مواقع التواصل فرح الطقس اجتماع قانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

«برق ورعد».. «الأرصاد» توضح سبب غزارة الأمطار

حبس موظف ببنك زراعى بالمنوفية استولى على 9 ملايين جنيه

رسميًا.. «الصحة» تمنع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا السبت

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

الصحة: 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية