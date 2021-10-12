أمطار ورعد وبرق على أنحاء المنوفية

تشهد محافظة المنوفية، تساقط أمطار خفيفة صاحبتها ظاهرة البرق والرعد، وقد استمرت لعدة دقائق، وساد جو معتدل على كافة أنحاء المحافظة.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لظهور ظاهرتي البرق والرعد في سماء المنوفية، وسقوط الأمطار، وسط تحذيرات من التغيرات الجوية والإصابة بنزلات البرد، والتي ستحدث خلال الأيام القادمة؛ بسبب الحرارة الموجودة في الجو نهارًا والبرودة ليلًا.

وغطت الظاهر معظم أنحاء المحافظة، والتي ظهرت في بعض المراكز، منها مركز أشمون، ومنوف، والشهداء، وتلا، كما ظهر البرق والرعد على أنحاد مدينة شبين الكوم دون تساقط أمطار.

وأعلنت محافظة المنوفية اتخاذ بعض الإجراءات استعدادًا لموسم الشتاء وتنظيف وتسليك بلاعات الأمطار، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، وتمهيد الطرق عن طريق المراكز المحلية للمراكز والمدن.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، حيث أشارت إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يشهدًا طقسًا حارًا، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.