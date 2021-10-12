الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين المنيا»: توصيل الغاز الطبيعى لـ7 مراكز بالمحافظة

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أنه تم التوسع في توصيل الغاز الطبيعي ليصل إلى 7 مراكز تابعة  بمحافظة المنيا مما يقلل الضغط على استخدام اسطوانات البوتاجاز خلال الموسم الشتوي الحالي.

 

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا  في تصريح لـ"الدستور"، إنه يتم ضخ يوميًا 55,000 أسطوانة بوتاجاز بسعر للأسطوانة المنزلية الواحدة بـ 65 جنيها من أمام المستودع خاصة للاستخدامات المنزلية والأسطوانات الكبيرة خاصة بالأنشطة التجارية بـ 130 جنيها، حيث يتم توزيعها من خلال 192 مستودعًا منتشرين على مستوى المحافظة.

 

وأوضح  أنه يتم  إنتاج إسطوانات البوتاجاز التي يتم توزيعها في محافظه المنيا من خلال مصنعين تعبئة في منطقتي  شوشة بسمالوط والمنيا، حيث تقوم بتعبئة غاز البوتاجاز في الإسطوانات وتوزيعها على المستودعات الفرعية والمستودعات التابعة للقطاع الخاص لتوفيرها للمواطنين حسب الاحتياجات، مؤكدا أنه لم تحدث أزمة نقص إسطوانات البوتاجاز خلال السنوات الماضيه نتيجه توزيعها بشكل عادل استرشادا بالبطاقة التموينية، لافتًا إلى أن هناك فائضًا في إسطوانات البوتاجاز ليحصل المواطن حسب احتياجاته.

 

وتوقع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا  
أن تكون هناك زيادة في حصص الإسطوانات البوتاجاز خلال الموسم الشتوي لكنها زيادة محدودة نتيجة توصيل الغاز الطبيعي في المدن والمراكز التابعة لمحافظة المنيا، حيث إنه يتم توفير إسطوانات البوتاجاز من خلال المستودعات البوتاجاز وسيارات شباب الخريجين تحصل على كل سيارة 60 إسطوانة بوتاجاز وشركة بوتاجاسكو يتم توزيعها في المناطق المستهدفة والمناطق التي تخلو من المستودعات بالسعر الرسمي 65 جنيها.

وزارة التموين محافظة المنيا الغاز الطبيعي الشتاء اسطوانات البوتاجاز توصيل الغاز تموين المنيا

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