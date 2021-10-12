«الزراعة» تكشف عن أمراض تهدد محصول الفول

كشفت وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النبات، عن أن الأمراض الجذرية التي تصيب الفول البلدي هي التي تصيب الجذور الخاصة بالنبات ولا تؤثر على إنتاج الفول، كما أنها تسبب العديد من الأضرار لمحاصيل أخرى ومنها:

1- عفن الجذور

تحدث الإصابة بعفن الجذور نتيجة مجموعة من الفطريات الكامنة في التربة، وتلك الفطريات المسببة لأعفان الجذور متوطنة في التربة

حيث يمكن بقائها حية لمدة طويلة في وجود الرطوبة الأرضية المناسبة، كما يمكنها الانتقال عن طريق حبيبات التربة ومياه الري والرياح أو مع بقايا النباتات المصابة وأيضًا مع البذور المصابة.

أعراض الإصابة

1- إصفرار على الأوراق السفلية.

2- موت حوافها أو تلونها باللون البني.

3- وجود عدد من النباتات المتقزمة.

4- تظهر على جذور النباتات المصابة عفن أسود.

5- موت كافة الأوراق على النبات.

2- ذبول الفيوزاريم

هو مرض يحدث نتيجة الإصابة بفطر Fusarium oxysprum وتكون أعراض كالتالي:

1- إصفرار الأوراق وذبولها.

2- تصبح الأوراق سوداء اللون.

3- يتغير لون الأنسجة الداخلية ليصبح لونها بني أو أسود.

علاج أمراض المجموع الجذري

هناك بعض العمليات التي يجب على المزارع أن يقوم بها لكي يتخلص من الأمراض الجذرية التي تصيب الفول، وهي كالتالي:

1- يجب الاهتمام بحرث الأرض وتشميسها قبل الزراعة.

2- الحرص على خلو التقاوى من جميع مسببات الأمراض مثل الفطريات.

3- يجب معاملة التقاوي قبل الزراعة بأحد المطهرات الفطرية الموصى.

4- زراعة أصناف مقاومة.

5- عدم الزراعة في أراضي موبوءة بلقاح المسبب المرضي.

6- عدم الإفراط في التسميد الآزوتى.

7- جمع النباتات المصابة وحرقها.

8- الاعتدال في الري وعدم الإسراف بسبب زيادة ماء الري يعمل على زيادة الرطوبة مما يشجع نمو الفطريات الكافية بالتربة.

9- في حالة ظهور أعراض الإصابة فإنه يتم استخدام مبيد يساعد على تهوية التربة مثل مبيد كرانش 10%SP، حيث تسقيا حول النباتات المصابة، أو استخدامه مع ماء الرى بمعدل 500 جم / فدان.

10- يمكن عمل خليط من 100 جم فيتافاكس و100 جم ريزولكس و100 جم توبسين أو سومى أيت أو بنليت / 100 لتر ماء مع ماء الري.